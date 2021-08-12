15 мужей, которые доказывают, что для объяснений в любви слов не нужно

Все в браке проходят через взлеты и падения, поэтому особенно важно хранить в памяти хорошие моменты. Герои сегодняшней подборки решили поделиться тем, какие у них классные мужья: и цветы подарят без повода, и в беде не оставят. Есть в статье и фотографии, сделанные самими мужчинами, — некоторые попали сюда за недюжинную выдержку, а кто-то — за смекалку.

Мы в AdMe.ru считаем, что поддержка и забота очень важны. Поэтому такие мужья точно заслуживают того, чтобы про них написали.

1. «Моя жена ночью была в походе, и сейчас она едет домой и думает, что ей придется сидеть с детьми. Однако я приготовил ей это»

Тебе вторая жена не нужна? © prplehailstorm / Reddit

2. «Сегодня у меня день рождения, и муж написал мне книгу в подарок»

«Тьма в долине: Загадочные убийства в долине Стардью».

3. «Жена только что закончила последний курс химиотерапии. Мы оба обожаем „Формулу-1“, поэтому я устроил ей тематическую вечеринку»

«Победитель. Гран-при „Химия-2021“».

4. «Что ж, и я повеселился, и жене не пришлось терпеть мое нытье, пока она ходила по магазинам»

«Я могу выиграть в шахматы у кого угодно. Переубедите меня».

5. «Пошел на педикюр с женой, она сказала накрасить ногти цветным лаком. Я попросил мастера, чтобы цвет был сюрпризом»

6. «У меня была мигрень 3 дня, и приходилось работать, поэтому муж удивил меня букетом цветов. Такие мелочи важны»

7. «Муж сделал мне кольцо из парковочных жетонов, которые он получил в тот день, когда родились наши дети»

8. «У меня сильно дрожат руки в последнее время, поэтому любимый муж помог накрасить ногти»

9. «Убиралась в шкафу мужа и нашла записку. Оказалось, что это был рецепт моего любимого мороженого. Он хранил его более 10 лет»

«„Хунка чунка c помадкой и арахисовым маслом“: запрещенный шоколад, орешки в карамели, батончик Heath, соус из арахисового масла, помадка. Вишню и сливки не класть».

10. «Решил сделать пирожные для жены, чтобы показать, как я ее люблю»

11. «Я отправляю жене бумажные письма на протяжении уже 3 лет. На годовщину свадьбы я смастерил для нее коробку, куда она могла бы их складывать. Хотел бы делать для нее такие вещи каждый день»

12. «Моя жена беременна. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Нашему сыну понадобился клей. До работы оставалось 30 минут, я побежал в магазин, но клея там не было, тогда я прибежал домой и сварил его сам»

13. «Муж каждую пятницу заходит в местный продуктовый, чтобы купить мне цветы. Директор магазина это заметил, и они стали прятать цветы под прилавок, пока муж не придет, чтобы он мог выбрать лучшие»

14. «На день рождения попросила стол, чтобы за ним шить и заниматься бухгалтерией. Муж сделал вот это»

15. «На нашу 3-ю годовщину муж сделал мне суши своими руками»