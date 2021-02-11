15 мужчин, с которыми что-что, а уж скучать точно не приходится

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Мужская логика обычно в корне отличается от женской, что порой добавляет перчинку в совместную жизнь. Например, как вам такое: оставить еду во включенной духовке на несколько суток или использовать под холодец формочки для выпекания?

AdMe.ru уверен: герои сегодняшней статьи умеют смотреть на жизнь сквозь призму самоиронии.

1. «Парень оставил бекон в работающей духовке и уехал на 3 дня»

2. «Отчим в мои формочки для выпекания залил... холодец!»

3. «Способ, которым мой брат пользуется, чтобы сделать закладку в книге»

4. «Говорила, что хочу в подарок сережки. Хоть какие-нибудь, хоть из чего-нибудь. Подарил»

«Испражнения динозавров (копролит)».

5. «Всякий раз, когда я готовлю, муж прячется за открытой дверкой холодильника, чтобы в него не прилетело кипящее масло»

6. «Целый час катались, чтобы увидеть белоголовых орланов. Это вот единственное их фото, которое сделал мой супруг»

7. «Муж никогда не заканчивает начатую пачку жвачек — он просто открывает новую»

8. «Парень просыпал сахар. Вместо того чтобы убрать за собой, он сделал это»

«Извини».

9. «Попросила парня открыть мне лапшу. Кто, черт возьми, так делает»

10. «По какой-то причине мой молодой человек каждую неделю открывает новое мыло»

11. «Парень в кармане всегда носит маркер. Однажды перед стиркой я забыла его вытащить»

12. «Угадайте, где мой отец постоянно оставляет ноутбук»

13. «Только парень вышел из ванной, как там раздался грохот. Божится, что даже не касался раковины. Но даже если б коснулся, как такое вообще могло произойти?»

14. «Как мой муж загружает посудомойку»

15. «Папа не умеет делать покупки. Постоянно упускает из виду разные детали. Короче говоря, купил он туалетную бумагу»