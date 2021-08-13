15 доказательств того, что борода меняет внешность радикальнее, чем мастерство пластического хирурга

В мире существует 2 типа мужчин: те, кто считает, что борода — это круто, и те, кто находится в противоположном лагере. А возможно, они просто еще не решились. Одно мы знаем точно: борода меняет лицо до неузнаваемости. Герои сегодняшней подборки сами так удивились произошедшим с ними метаморфозам, что решили раструбить об этом по всему интернету.

AdMe.ru не смог пройти мимо таких кардинальных преображений. Мы составили подборку фотографий, которые наглядно покажут, на что способна борода.

1. Волосы для мужчины — это как макияж для женщины

2. «Отныне я отказываюсь плохо выглядеть»

3. Гладко выбритый и с 6-месячной бородой

4. «Отращиваю в свое удовольствие»

5. Разница в 4 года

6. «Моя самооценка выросла вместе с бородой. Будто стал 3 метра ростом»

7. «Хвала небесам за существование бороды. Я буквально отрастил себе подбородок»

8. «За 6 месяцев я успел переехать в другой город, вернуться на учебу, сменить работу дважды, но самое важное, что я отрастил бороду»

9. Год отращивал

10. «Я остановился где-то между Зевсом и бродягой»

11. Парень в мгновение ока превратился из Гарри Поттера в Дамблдора

12. 2 недели, 2 месяца и 6 месяцев

13. «Начал отращивать в феврале»

14. «Как мне больше идет?»

Ого! У меня отвисла челюсть, тебя просто не узнать с бородой. © kyleifornia / Reddit

15. Изменил образ жизни и смог отрастить бороду