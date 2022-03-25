15+ мужчин, которые совсем не прочь побыть красотулями и заслужить ваши лайки

Парни не прочь похвастаться своими успехами перед широкой аудиторией. Кто-то круто изменил свою внешность, просто покрасив волосы, одни преобразились, скинув парочку килограммов, а другие начали ухаживать за своим лицом.

Мы в AdMe.ru не могли остаться равнодушными от преображений парней, которые нашли в себе силы измениться и попробовать что-то новое.

1. «Жене прислали не тот оттенок розового. Она уломала меня опробовать его на себе. Что думаете?»

2. Вот что делает правильная стрижка и средства по уходу за кожей с человеком 16–17 лет

3. «18 и 28 лет. Хоть я и потерял волосы, но обрел уверенность»

4. «Вот что произойдет, когда вы похудеете и начнете ухаживать за лицом. Я не могу поверить, что выглядел так в 15 лет»

5. «Отрастил волосы за год, а вчера покрасился в бирюзовый»

6. Слева — 16 лет, справа — 19

7. «20 лет и 22 года. Похудел на 18 кг, стал придавать большое значение внешности и одежде, начал ухаживать за лицом»

8. 2015-й и 2021-й

9. 18 и 25 лет

10. Слева — 22, справа — 32

11. 18 vs 28

12. «14 и 25 лет. В шоке от своих фото с 1-го курса»

13. «29 лет и 33 года. Сосредоточился на уходе за собой, отрастил приличную бороду, сбросил 36 кг и набрал мышечную массу»

14. «Это я в 30 и 40 лет. Минус 73 кг»

15. «Середина 2-го десятка — середина 3-го десятка»

16. «22 года и 31 год. Подобрал подходящие очки и немного прибавил в весе»

17. «Здесь мне 18 и 28»

18. «17 лет и 22 года. По правде сказать, тогда я отлично провел время на рыбалке»

19. «10 лет спустя. 14 лет и 24 года»