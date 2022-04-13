15 мужчин, которые просто решились отрастить бороду, а теперь их родная мама с трудом узнает
Если у наших предков борода выполняла исключительно практическую функцию — защищала их лица от повреждений, то сегодня современные мужчины отращивают ее больше для эстетики. Ведь с ней они выглядят еще более мужественно и привлекательно.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали ярых приверженцев густой растительности на лице. А в качестве бонуса к статье — доказательство того, что суровость и брутальность отнюдь не синонимы слова «борода».
Теперь лицо точно не замерзнет
- Ого! Не знал, что викинги все еще существуют. © ***Cinex / Reddit
Что будет, если не брать в руки бритву 4 месяца
- Боже мой, шикарная борода! Она предназначена для того, чтобы ее всем показывали. Никогда больше не брейся, слышишь? © beardfull1 / Reddit
«Я в 19 лет и в 23 года. Теперь борода уравновешивает мои густые брови, которые раньше мне не нравились. Вот только мама не впечатлилась»
«Я перешел на сторону бородатых»
- Иди и скажи маме и папе спасибо за отличные гены. Эти брови и борода идеальны. © empathic_paradox / Reddit
«Моя борода за 2 года претерпела изменения»
«Уму непостижимо, как борода полностью меняет весь образ. 9 месяцев ее не стриг. Я в восторге, а вот вторая половинка не совсем»
- Чувак, она крутая! И добро пожаловать в клуб «Моей жене не нравится моя борода». © fauxbeauceron / Reddit
Из милого обаяшки — в брутального мачо
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«Результат за полгода. Помимо обычного ухода я также пару раз в неделю использую кокосовое масло. Оставляю его на 20 минут, а затем смываю»
- Никогда больше не прикасайся к бритве. © DonkeyKongDing****8 / Reddit
«У меня есть вредная привычка — выдергивать волосы. Но это не помешало мне отрастить офигенную бороду»
«Мой „бородатый“ путь. До и после»
«Впервые за 29 лет отрастил бороду. Да я же вылитый Уэс Чэтэм!»
«Мой прогресс с 2013 года»
- Вы можете носить ее вместо шарфа. © magnumg111 / Reddit
Брить или не брить — вот в чем вопрос
- Борода вам очень идет. К тому же зимой лицу с ней теплее. © Ghostly_katana / Reddit
«Мне 36, и у меня четверо детей. Раньше я постоянно предъявлял свой паспорт, сейчас делаю это реже»
- Я не стал бы доверять парню на 1-м фото. А парню на 2-м я смог бы доверить свою жизнь. © Prime_Asset / Reddit
- Был Питером Паркером, а стал Тором. © htowntim / Reddit
Бонус: «Я отец-одиночка. Вот так доченька тренируется на мне заплетать косички»
А как вы относитесь к растительности на мужском лице? Вам больше по нраву гладкость, легкая щетина или густая борода?
Фото на превью Lopsided_Capital_984 / Reddit, Lopsided_Capital_984 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15 мужчин, которые просто решились отрастить бороду, а теперь их родная мама с трудом узнает
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