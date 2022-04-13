15 мужчин, которые просто решились отрастить бороду, а теперь их родная мама с трудом узнает

Если у наших предков борода выполняла исключительно практическую функцию — защищала их лица от повреждений, то сегодня современные мужчины отращивают ее больше для эстетики. Ведь с ней они выглядят еще более мужественно и привлекательно.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и отыскали ярых приверженцев густой растительности на лице. А в качестве бонуса к статье — доказательство того, что суровость и брутальность отнюдь не синонимы слова «борода».

Теперь лицо точно не замерзнет

Ого! Не знал, что викинги все еще существуют. © ***Cinex / Reddit

Что будет, если не брать в руки бритву 4 месяца

Боже мой, шикарная борода! Она предназначена для того, чтобы ее всем показывали. Никогда больше не брейся, слышишь? © beardfull1 / Reddit

«Я в 19 лет и в 23 года. Теперь борода уравновешивает мои густые брови, которые раньше мне не нравились. Вот только мама не впечатлилась»

«Я перешел на сторону бородатых»

Иди и скажи маме и папе спасибо за отличные гены. Эти брови и борода идеальны. © empathic_paradox / Reddit

«Моя борода за 2 года претерпела изменения»

«Уму непостижимо, как борода полностью меняет весь образ. 9 месяцев ее не стриг. Я в восторге, а вот вторая половинка не совсем»

Чувак, она крутая! И добро пожаловать в клуб «Моей жене не нравится моя борода». © fauxbeauceron / Reddit

Из милого обаяшки — в брутального мачо

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«Результат за полгода. Помимо обычного ухода я также пару раз в неделю использую кокосовое масло. Оставляю его на 20 минут, а затем смываю»

Никогда больше не прикасайся к бритве. © DonkeyKongDing****8 / Reddit

«У меня есть вредная привычка — выдергивать волосы. Но это не помешало мне отрастить офигенную бороду»

«Мой „бородатый“ путь. До и после»

«Впервые за 29 лет отрастил бороду. Да я же вылитый Уэс Чэтэм!»

«Мой прогресс с 2013 года»

Вы можете носить ее вместо шарфа. © magnumg111 / Reddit

Брить или не брить — вот в чем вопрос

Борода вам очень идет. К тому же зимой лицу с ней теплее. © Ghostly_katana / Reddit

«Мне 36, и у меня четверо детей. Раньше я постоянно предъявлял свой паспорт, сейчас делаю это реже»

Я не стал бы доверять парню на 1-м фото. А парню на 2-м я смог бы доверить свою жизнь. © Prime_Asset / Reddit

Был Питером Паркером, а стал Тором. © htowntim / Reddit

Бонус: «Я отец-одиночка. Вот так доченька тренируется на мне заплетать косички»