15+ мощных фото, после которых вам захочется подойти к своим близким и обнять их

Проявлять больше заботы и внимания к родителям, сестрам, братьям, детям и внукам, да и к самому себе очень просто. Главное — помнить, что то, что кому-то покажется мелочью, для других может стать важнейшим событием. Заправленная кровать, отсортированные конфеты и даже купленный холодильник — все это как один из способов сказать «вы важны для меня».

Мы в AdMe.ru прямо сейчас захотели сделать что-то приятное для окружающих. А как вы проявляете заботу о тех, кто рядом с вами?

«В этом году дочь попросила устроить вечеринку в стиле Гарри Поттера. У нас не будет гостей, но я не спала до 3 часов ночи, зажигая свечи, чтобы у нее был памятный день рождения»

«Мои родители совершили 4-часовую поездку туда и обратно и доставили домашний торт с кошкой на мой день рождения в качестве сюрприза. Мне 36 лет»

«Родители сделали мне подарок при поступлении в колледж — все деньги, которые мама нашла в моих карманах, когда стирала»

«Подарок „Добро пожаловать домой“ для моей подруги, которая переезжает ко мне»

«Я страдаю депрессией, и недавно был рецидив. Я часто не могу найти мотивацию даже убрать свою комнату. Моя мачеха навела в ней порядок»

«Мой брат страдает аутизмом, и изоляция далась ему очень тяжело. Он знает все факты о птицах, поэтому я купила ему бинокль и пошла с ним на поиски пернатых. Давно уже братик не улыбался»

«Несколько лет назад я потерял свое обручальное кольцо в результате пожара. В этом году к нашему 10-летнему юбилею моя жена заменила его»

«Мой отец купил мне 400 китайских игр в одной системе, потому что знает, что я люблю видеоигры. Он очень старается. Спасибо, папа!»

«Бабушка и дедушка устроили ярмарку в стиле эпохи Возрождения для внуков на заднем дворе, потому что в этом году ее отменили»

«Я вышла замуж за своего лучшего друга»

«Сказал отчиму, что предпочитаю апельсиновые желейные бобы. Сегодня утром я увидел это»

«Сегодня моя жена официально весит менее 90 кг, а я наконец впервые в жизни смог подтянуть подбородок»

«Моя невеста наконец-то получила свою полку с книгами. Эта улыбка делает меня таким счастливым!»

«С тех пор, как умерла свекровь, жена не украшала дом к праздникам. В этом году я нашел на чердаке 2 коробки с украшениями, которые ей подарила мама много лет назад»

«Сестра сделала для меня сегодня этот торт на мой день рождения»

«Только что купил свой первый грузовик! С днем рождения меня!»

«Жена скончалась 4 года назад, когда сыновьям было 2 и 4 года. Я очень нервничал, когда приглашал новую женщину в нашу жизнь. Сын нарисовал сегодня картину нашей новой семьи»

«Я и моя подруга (теперь невеста) после 4,5 лет обручились сегодня на глазах у наших друзей»

«Большой день для меня. Порт моего сына был удален после завершения лечения рака в течение последних 2 лет»

«Мы скромные люди, и у нас был очень старый холодильник. Мы экономили на всем и за 9 месяцев накопили на наш первый семейный холодильник»