15+ молодоженов решили, что обычный свадебный торт — это слишком скучно

Свадебный торт — это не просто десерт, а холст, на котором молодые рисуют картинку своего прекрасного будущего. Как правило, он отражает общий стиль свадьбы, и его появление считается одним из кульминационных моментов всего торжества. Именно поэтому гости затаив дыхание ждут праздничного пирога, чтобы оценить старания жениха и невесты.

Мы в AdMe.ru решили продемонстрировать вам торты, над которыми молодожены от души пофантазировали, и теперь о них еще долго будут ходить легенды. А в бонусе покажем, что получилось, когда жених с невестой решили cами выступить в роли кулинаров.

«Фигурки выбирали молодые. Жених-рыбак спас будущую невесту, потом все закрутилось, завертелось и закончилось свадьбой»

«Йода сделан из 3 видов шоколада. Единственная несъедобная штука — торт, который он держит, он из пенопласта»

«Свадебный торт друга немного отличается от нормы»

«Наш замечательный свадебный торт»

«Это были 2 далека. Нашим гостям повезло избежать гнева главных злодеев Галактики»

«Мы оба большие поклонники „Звездных войн“, „Доктора Кто“, Бэтмена и Disney»

«Свадебный торт моего друга»

«Свадебный торт моей дочери»

«Наш свадебный торт Lego. Не знаем, как они это сделали, но это было очень вкусно!»

«Мой друг предложил декоратору идею этого торта на собственную свадьбу»

«Приготовила торт на свадьбу дочери подруги»

«Наш свадебный торт»

«Свадебный торт для друзей в стиле Гэтсби»

Наверное, этот торт просто мечта всех поклонников игры Mario

«Моя сестра приготовила для нас чудесный торт на свадьбу. Это был сюрприз для моего мужа, и ему понравилось!»

«Вчера вечером на работе была свадьба. Это был их торт!»

«Свадебный торт из пончиков — все домашнее»

Бонус: «Решили с женой сами испечь торт на свадьбу. Знаю, что на вид он слабоват, но съели его за 2 минуты»