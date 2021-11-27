15 молодоженов, которые если и запомнят что-то на всю жизнь, так это свой медовый месяц
Уйма разношерстной литературы и романтических фильмов приучили нас к тому, что когда любовь доводит до брака, далее непременно следует приписка «...и жили они долго и счастливо». И никто, по сути, не хочет говорить о том, что ждет молодоженов в первые дни после обмена клятвами. В особенности тех новоиспеченных супругов, которые решили отправиться в совместное путешествие.
Мы в AdMe.ru наткнулись на просторах сети на 15 историй о медовом месяце, который, мягко говоря, прошел не совсем так, как новобрачные рассчитывали.
- В веселые 90-е, когда мы с мужем только поженились, один наш хороший знакомый подарил нам путевку в Адлер на медовый месяц. Лето, солнце, жара, пляж... Стоит американец (не знаю, каким его ветром занесло) и загорает в плавках-стрингах. Уже темный от загара. Мой муж, увидев такой хитрый ход, сдвинул свои плавки и тоже стал загорать так. Кто же знал, что его загар ляжет настолько удачно, что последующую неделю он не сможет сидеть. Мог ходить, только намазавшись слоем сметаны. © Подслушано / VK
- Мы отправились в двухнедельный круиз по Карибскому морю. Это было не первое мое плавание, и до него у меня никогда не было морской болезни, но в этот раз по какой-то причине я слегла на 3 дня. Я не могла ни есть, ни пить, ни даже встать с постели и большую часть времени провела слово в тумане, пока мой муж в одиночку исследовал корабль. © ostentia / Reddit
- В свадебное путешествие мы полетели в Доминиканскую Республику. На третью ночь мы проснулись от ужасного шума, словно рядом каждые 5 секунд кто-то палил из пушки. Выглянув в окно, мы увидели силуэты поваленных пальм в свете молнии. Это был ураган «Ханна», который до этого ударил по Гаити. На протяжении 3 следующих дней дождь лил как из ведра. Наконец в то утро, когда мы собирались возвращаться домой, погода прояснилась. Интересный факт: несмотря на то, что мы проживали на 3-м этаже 5-этажного дома, у нас все равно протекал потолок. © RESERVA42 / Reddit
- Что такое неловкая ситуация во время медового месяца? Это когда ты узнаешь, что твоя бывшая девушка остановилась со своим мужем в том же отеле, что и ты со своей женой. Нам было как-то неудобно смотреть друг другу в глаза. Но я уверен, что мы оба были искренне рады друг за друга. © Harpreet Singh Jassal / Quora
- Свадьба. После этого безумного дня мы летим на Кубу. Поначалу все прекрасно, но потом у меня начинает болеть глаз. Утром у нас экскурсия, выехали, и тут мужа начинает тошнить. Едем в отель, мужа все так же тошнит, мой глаз все больше опухает. Скорая, тьма людей с такими же опухшими глазами. Тут наступает мой день рождения, меня тошнит, температура, уже оба глаза опухшие, консилиум врачей, мужу совсем плохо... Я никогда не думала, что мой медовый месяц будет таким. © Подслушано / Ideer
- Мама рассказала, что, когда они с папой расписались, им дали 2 недели отпуска, типа медовый месяц. А моя бабушка (папина мама) взяла себе отпуск на эти 2 недели: «Чтоб детям скучно не было!» © LiHakaS1303 / Pikabu
- У нас был просто ужасный медовый месяц, и это полностью моя вина! Мы уехали в путешествие спустя 2 дня после свадьбы. Я разозлилась на своего мужа из-за того, что он не разрешил мне купить какую-то поделку ручной работы, и следующие 3 дня (из 7 запланированных) с ним не разговаривала. Он и так пытался ко мне подступиться, и эдак, но я была непреклонна. Я полностью испортила наше свадебное путешествие! Уже потом мы оба стали меняться и наши отношения преобразились. Мы в браке 5 лет, мы счастливы друг с другом, и я не могу представить свою жизнь без него. © Chandana Teegalapalli / Quora
- Мои родители не были богаты, поэтому после свадьбы они отправились на Багамы в межсезонье. Дождь лил постоянно, пока они были там. Цены в ресторанах были для них неподъемными, поэтому они купили овсянку и питались ею в своем номере. Они все еще вместе, и мой папа теперь нейрохирург.© owl_infestation / Reddit
- Приехала молодая пара на медовый месяц. Сразу рассказали мне, что Пхукет выбрали из-за всевозможных морских экскурсий, хотят поехать на все. Я им распланировала экскурсионную программу и перед тем, как выписывать ваучеры, задаю стандартный вопрос про беременность, так как скоростные катера беременным противопоказаны. Оказалось, что девушка в положении. Я начинаю рассказывать про экскурсии без скоростных катеров, на что муж перебивает меня, заявляя, что это все неинтересно, и просит выписать ему ваучеры на все выбранные до этого морские экскурсии на него одного. И в итоге у него 6 дней экскурсий, а у его жены — медовый месяц, который она запомнит на всю жизнь! © podkayneofmarss / Pikabu
- Когда брат моего мужа женился, наша невестка была в таком глубоком восторге от свекрови, что решила по доброте душевной пригласить эту одинокую женщину (в разводе 10 лет) с собой в свадебное путешествие, чтобы та отдохнула и развеялась. И она развеялась! Со своим сыном. Они гуляли под ручку, ходили в рестораны и в кафешки, гуляли на пляже под луной, сидели в обнимку, вспоминая, как ездили на море в детстве, носились по пляжу, догоняя друг друга, а наша невестка наблюдала за всем этим и иногда, по просьбе отдыхающих, фотографировала их у красивых мест. По возвращении домой мы сидели пили чай у нас на кухне, а глаза ее были огромными от шока. С боевым крещением, дорогая. © Подслушано / VK
- У меня есть знакомые, которые в свое свадебное путешествие отправились на фестиваль «Нашествие». © f**ktv / Twitter
- Мы с женой оба заболели. Мы полетели в Италию, чтобы насладиться местными красотами, и незадолго до того, как перебраться из Рима в Неаполь, я сильно простудился. Болезнь не отпускала меня до самого конца поездки. Жена вслед за мной заработала себе расстройство желудка, которое вскоре передалось и мне. В результате, несмотря на то, что мы были в одном из самых вкусных мест на планете, большую часть времени мы не могли этим насладиться. © Harry Kriewaldt / Quora
- Наша первая брачная ночь. У мужа случилось пищевое отравление. Тошнота не отступила ни на следующий день, когда мы уже летели в путешествие, ни в следующие двое суток после этого. © jbclbd01 / Reddit
- Вышла замуж. Полетели в свадебное путешествие. Решили с масками и трубками в открытом море рыбок посмотреть. Я отказалась от спасательного жилета, а муж — нет. Наша группа спускается в воду, инструктор показывает, куда плыть. Я начинаю тонуть и задыхаться. Запаниковала. В толпе этого не видно. Чуть собралась, взяла себя в руки и доплыла до прогулочного катера самостоятельно. Муж за 40 минут ни разу не увидел, что я не рядом. Кажется, я ошиблась в выборе супруга. © Подслушано / Ideer
- Что необычного произошло в наш медовый месяц? Моя тиара застряла у меня в волосах. В нашем гостиничном номере не было ножниц, поэтому мы решили, что нож для стейка тоже подойдет. Просыпаюсь утром, на голове у меня большая проплешина, а на прикроватной тумбочке покоится диадема, на которой уйма волос. © Longjumping-Emu-2575 / Reddit
Были ли вы в свадебном путешествии? Какие рекомендации можете дать молодоженам?
Фото на превью Подслушано / VK
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