15 молодоженов, которые если и запомнят что-то на всю жизнь, так это свой медовый месяц

Уйма разношерстной литературы и романтических фильмов приучили нас к тому, что когда любовь доводит до брака, далее непременно следует приписка «...и жили они долго и счастливо». И никто, по сути, не хочет говорить о том, что ждет молодоженов в первые дни после обмена клятвами. В особенности тех новоиспеченных супругов, которые решили отправиться в совместное путешествие.