15+ мистических историй от читателей AdMe.ru, после которых по спине невольно пробежит холодок

Люди делятся на скептиков и на тех, кто верит в чудеса и мистику. Конечно, всегда можно попытаться объяснить те или иные загадочные вещи с точки зрения логики и науки, но, согласитесь, порой жизнь подкидывает нам действительно странные сюрпризы.

Надо сказать, что от некоторых историй наших читателей у нас в AdMe.ru по спине пробежали мурашки. А в конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что иногда странным событиям есть довольно уморительные объяснения.

Вспомнила я интересную историю. Сплю, и снится мне внучок. Сейчас ему 17, а на ту пору лет 8 было. Живет в другом городе. Будит меня: «Вставай, бабушка, вставай!» А я сопротивляюсь. В итоге он все же добился своего, я проснулась и чувствую, что пахнет гарью. Заметалась туда-сюда, побежала к входной двери, а у соседа пожар! Срочно пожарных, скорую вызвала. Вот так наш малыш всех спас. © Светлана Скрипченко / Facebook

После 8-го класса сдавала экзамены. Билетов много, и я себя уговорила, что какие билеты вытащу, те и выучу. Короче, вытащила 3 билета, но 2 первых были длинные и трудные, так что я выучила лишь 3-й. Ну а дальше можно и догадаться. От 1-го отказаться разрешила одна добрая учительница, 2-й поменять разрешила завуч. Ну а 3-й был именно тем, который я выучила. Хотите верьте — хотите нет. Экзамен по геометрии сдала на 5. © Ирина Фалюш / AdMe

После ухода папы был такой случай. Сидим вечером в комнате, я и ребенок. Я плачу, конечно. И тут слышу, как по натяжному потолку бьется какое-то насекомое — ну, знаете, такой характерный стук. Включили свет, начали искать, где это и кто, — ничего нет. Все облазили, звук продолжается — будто мотылек летает. Я говорю: «Папа, если это ты, то я все поняла, но больше не надо, я боюсь». И звук тотчас исчез. И все. © Regina Karatygina / Facebook

С подругами гуляли в парке. Старый парк с деревьями, что и не обнимешь. Налетел ураган. Мы спрятались под корягой. Ничего не помню. Только боль в спине от града размером с вишню. Остались целые, только побитые. Встали, а парка нет: ветер и смерч все деревья повалили. И дорожка завалена была. © Алеся Карімова / Facebook

90-е, январь, ночь, мороз под —20 °С. Я работаю в ночном ларьке. Покупателей не было, и я прилегла поспать — у меня лежанка была на 2 больших электрических обогревателях, накрытых картоном и одеялами. Вдруг в 3 часа ночи подходят к окошку 2 бабулечки и покупают пачку сока. Я про себя ругаю их за то, что разбудили, а они мне говорят, что пахнет дымом. Они ушли, а я запаха дыма не чувствую, но решила поправить свою лежанку. И вот как только я подняла одеяла, они и картонки вдруг загорелись. В общем, долго я с охранниками тушила пожар. © Ольга Осипова / Facebook

Ольга Осипова / Facebook Собирались с мужем, ребенком и братом мужа в путешествие. А я все не хотела ехать. Пересмотрела любимые фильмы, как будто больше не будет такой возможности, навела дома порядок, выбросила ненужные вещи. Пару дней подряд у меня на балконе крутились 2 почти полностью белых голубя, хотя в округе в основном серые, да и голубей никогда не прикармливаю. Поехали. В поездке остановились перекусить, я пошла пройтись, вскинула голову, а в метре над моей головой здоровенный белый филин с ветки дерева на меня смотрит. Тут же вспорхнул и улетел. Вернулась, рассказала про филина, брат мужа говорит: «По Кастанеде встреча с белой совой означает встречу с самым лучшим учителем — со смертью». Думаю, нашел что ляпнуть. Сели в машину, смотрю, ребенок отстегнулся и пошел к брату мужа на руки. Силой заставила его пристегнуться как положено. Через 10 минут наша машина перевернулась в горах — чудом все остались живы. А большие совы и филины в нашей широте не водятся, тем более белые. © Liliia Akhmetova / Facebook

Никакой мистики, скорее совпадение. Стоим перед дверью кабинета, до экзамена минут 7, раздумываю, какой билет повторить. Решаю посчитать окна в коридоре — какая цифра получится. Насчитала 7 окон, повторила 7-й билет, зашла на экзамен и вытащила как раз его. Получила пятерку. © Кузина беспощадности / AdMe Мне было лет 17. Я только начала встречаться с парнем на 10 лет старше меня и жутко боялась, что родители узнают. Как-то он гостил у меня дома. Мы болтали, я сидела лицом к окну и вдруг увидела, что папа пришел с работы: вижу его синюю курточку, велосипед. Мы бегом к двери, стоим и понимаем, что никто не заходит. Я подхожу к окну и вижу, что во дворе никого нет. Я непонимающе смотрю на Артема, поворачиваю голову и вижу на вешалке в прихожей эту самую синюю курточку. Ох и испугалась я тогда. © Лея Максимова / Facebook

Мне было лет 15, довольно непростое для меня время: серьезные проблемы со здоровьем, плюс одноклассники издевались, раньше была отличница, но из-за всего этого сильно упала успеваемость. И вот однажды я заснула на уроке и вижу, как к моей парте подходит мой прапрадед, в точности как на фотографии, кладет руку на плечо и говорит что-то вроде «Потерпи, все наладится». Я проснулась, и было так на душе тепло. Вот не знаю, что это было — просто сон или далекий предок действительно меня хотел поддержать. © Katya Rubenchik / Facebook

У меня был 3-й прыжок с парашютом. Я залезла в самолет, все нормально, поднялись на высоту, звонок, подошли к рампе. Первый пошел, и тут меня резко накрыл просто животный страх, и в голове мысль: не прыгай. Я сказала инструктору, что не буду. Там, естественно, если залез в самолет — прыгай, но я ногами уперлась чуть ли не в шпагате. В общем, откинули меня на скамью, всех выбросили и пошли на посадку. Ругали меня знатно. А в конце дня ко мне летчик подошел и говорит: «Вот это у тебя чуйка. Ребята сейчас парашюты разбирали-собирали, и твой тоже складывали заново. Оказалось, что он не совсем правильно был сложен». В следующие выходные нормально прыгнула. © Анастасия Ефимова / Facebook

Муж рассказывал, что ехал на машине, и вдруг навстречу вылетел грузовик на огромной скорости. А за секунду до столкновения муж обнаружил, что они уже благополучно разминулись. Он так и не понял, каким образом смог проскочить мимо. Места там не было, чтобы разъехаться. © carcagnosso / AdMe

Недавно фотографировала дочь с подругой. Им по 8 лет. Фото были в движении — девочки прыгали в листья. Так вот, подруга дочери чуть ли не через одно фото получалась как старушка. Прямо с опущенными веками, висящими щеками, старой шеей и кривыми желтыми зубами. Что интересно, у моей дочери ни одной такой фотографии не получилось. Может, конечно, никакой мистики нет, все-таки фото в движении, мало ли как могло наложиться, но довольно любопытно. © Lena Poohnatova / Facebook

Lena Poohnatova / Facebook Мой младший сын где-то с 3 до 6 лет общался с вымышленным другом Филиппом. Можно было бы списать на дефицит общения, но у него был брат-близнец, который замер на 8-й неделе. И самое главное, что если бы он родился, то я назвала бы его Филиппом. © Yekaterina Ignatova / Facebook

Yekaterina Ignatova / Facebook Где-то за 3 месяца до того, как я попала в больницу, мне приснился сон, что я лежу на операционном столе и надо мной склонилась женщина-хирург, что не так уж и типично. Была немало удивлена, когда на самом деле оказалась в той же операционной и меня собиралась оперировать та самая женщина-хирург, которую я увидела во сне. Я ей об этом рассказала, но не думаю, что она это приняла всерьез. С тех пор я верю в вещие сны. © Инна Вячеславова / Facebook

Буквально вчера муж рассказал. Знакомый приобрел квартиру в новостройке, потихоньку стали заселяться, но там еще не жили постоянно, просто часто наведывались. И вот на днях он договорился женой, что вечером после работы встретятся в новой квартире и переночуют там. Вечером созванивается с женой, и выясняется, что она с сыном в старой квартире его ждут. Говорит, что на автомате приехала туда, как будто машина сама привезла их с сыном в старую квартиру. Муж поехал к ним, а в это время ему звонят и говорят, чтобы он срочно приехал в новую квартиру — там произошел взрыв газа. Потом подсчитали, что если бы она сразу поехала туда, то попала бы под взрыв. © Татьяна Каюмова / Facebook

/ Facebook Как-то зимой вышла на остановке из автобуса — вдруг поскальзываюсь, ноги уезжают под колеса, а автобус уже трогается. Внезапно чувствую, что меня как будто кто-то рывком под мышки схватил и поставил на ноги. Я в шоке. Оборачиваюсь — никого! А я дама немаленькая и тяжелая. © Оксана Белянина / Facebook

/ Facebook Один случай: моя 2-летняя дочь играет в комнате с невидимой подругой, которая «очень добрая, красивая и ласковая». Интересуюсь, как ее зовут. И вдруг она называет секретное имя моей сестры, ушедшей 10 лет назад. Этим именем называла ее только я в нашем детстве. © Лара Ларина / Facebook

Бонус

Я жила на 6-м этаже. Вечером через балконную дверь увидела, как из темноты на меня смотрят светящиеся глаза. А в другой раз мама утром проснулась, спустила ноги с кровати, и вдруг из-под кровати метнулся кот, выскочил на балкон и пропал. Оказалось, что он от соседей из другого подъезда по перилам приходил, через 3 балкона. У нас просто воробьи на балконе гнездились, так он на перила садился и пытался их поймать, а они его дразнили, перед носом шмыгали. © Юля Зуева / AdMe