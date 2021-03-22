15 мини-историй, по прочтении которых можно смело подвести итог: «Шалость удалась»

Зима, на улице примерно −10 °С. Ребенок лет трех жадно смотрит на мороженое и явно не торопится идти домой. В паре метров стоит папа и размышляет, как бы поторопить свое чадо.

— Пойдем быстрее домой, мороженое же сейчас растает!

Ребенок в момент ведется на хитрость и бежит к папе. Шалость удалась. © Avaly / Pikabu

Какое-то время я жил со своей девушкой и ее бабулей. Как-то устроили генеральную уборку, я вынес весь хлам из кладовки, включая стопку старых газет. А вечером бабуля внезапно вспомнила, что там была заначка — $ 800. Я ее успокоил, сказав, что деньги нашел и переложил в другое место. Тем же вечером я продал свой комп, сдал в ломбард все свое золото и наутро кое-как смог собрать сумму. Я тогда значения не придал, но бабуля как-то неестественно сильно удивилась. И только годы спустя она случайно проговорилась, что никаких денег там не было, мол, пошутила она. © «Палата № 6» / Vk