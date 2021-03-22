15 мини-историй, по прочтении которых можно смело подвести итог: «Шалость удалась»
Разыграть кого-то — целое искусство, для этого нужно не только иметь отличное чувство юмора, но и уметь все четко спланировать, чтобы ваша жертва не заподозрила подвоха. А вот чтобы ваша шутка осталась в истории, не забывайте все записывать, фотографировать и постить, тогда друзья оценят и прокомментируют ваши приключения.
Мы в AdMe.ru нашли в сети розыгрыши, по которым запросто можно комиксы писать.
- Медицинский, первое занятие по латыни. Один парень поднимает руку и начинает:
— Экзорцизамуст те, омнис, спиритус...
Все сначала смеются, но тут преподаватель вдруг выплевывает воду, которую пил, вода попадает на руку, рука шипит — он орет диким голосом. Тут же начинается паника, все визжат, кто-то уже плачет, препод идет в нашу сторону с разъяренным видом — все щемятся в угол. И тут он начинает смеяться и говорит:
— Вот поэтому нельзя плохо шутить.
Оказывается, что каждый новый курс он повторяет эту шутку с экзорцизмом и неудач не было, все обычно верят. © «Палата № 6» / Vk
- Во время учебы в колледже у нас была одна легковерная однокурсница. Она одолжила ноутбук у моей соседки по комнате и забыла выйти из своей электронной почты. Тогда соседка начала отправлять ей на электронную почту сообщения из будущего, как будто от нее самой. Девушка засомневалась, но мы ее убедили, что такое иногда бывает, и даже показали липовую статью из «Википедии», которую сами же написали. Она купилась — ее мир рушился на глазах:
— Так, значит, я никогда не выйду замуж?
Мы рассмеялись, и тут она поняла, что это шутка. Теперь она замужем и стала уже менее доверчивой. © ludifex / Reddit
- Мы с друзьями совсем недавно посмотрели «Ведьму из Блэр» и здорово испугались. На выходных мои родители взяли меня на вечеринку к друзьям, там было скучно, и я пошла гулять на задний двор. Там росла высокая трава, и я подумала: почему бы не сделать из нее и палок крест? Потом я отнесла свою поделку к дому друзей и прикрепила к двери. Они прибежали ко мне и начали кричать:
— На двери крестик из «Ведьмы из Блэр»!
Я притворилась глупой:
— Не может быть, правда?
Я попросила их показать мне его, но, к сожалению, оказалось, что они разломали от страха мой крестик, как только увидели, так что вся моя тяжелая работа пошла прахом. © Ly Nguyen / Quora
«Он сказал, что ловил рыбу для смеха»
- У меня был дядя, который делал так же, он терпеливо ждал, пока кто-нибудь спросит: «Ну как, много клюнуло сегодня?» Тогда с радостью отвечал: «Ты первый!» © philominicano / Reddit
-
Зима, на улице примерно −10 °С. Ребенок лет трех жадно смотрит на мороженое и явно не торопится идти домой. В паре метров стоит папа и размышляет, как бы поторопить свое чадо.
— Пойдем быстрее домой, мороженое же сейчас растает!
Ребенок в момент ведется на хитрость и бежит к папе. Шалость удалась. © Avaly / Pikabu
-
Какое-то время я жил со своей девушкой и ее бабулей. Как-то устроили генеральную уборку, я вынес весь хлам из кладовки, включая стопку старых газет. А вечером бабуля внезапно вспомнила, что там была заначка — $ 800. Я ее успокоил, сказав, что деньги нашел и переложил в другое место. Тем же вечером я продал свой комп, сдал в ломбард все свое золото и наутро кое-как смог собрать сумму. Я тогда значения не придал, но бабуля как-то неестественно сильно удивилась. И только годы спустя она случайно проговорилась, что никаких денег там не было, мол, пошутила она. © «Палата № 6» / Vk
-
Я работаю в универмаге, мы наклеиваем стикеры безопасности на особо ценные предметы, такие как лего и электроника. Если человек выходит из магазина с такой наклейкой, то противокражные рамки начинают громко пищать. Я решил немного пошутить и начал наклеивать стикеры на своих коллег — сначала просто на спину, а потом на пол, чтобы ничего не подозревающие коллеги могли наступить на них. Обожаю выражение полного недоумения на их лицах, когда они не могут найти причину писка рамок. Я уверен, что у одного парня до сих пор есть такой стикер на подошве ботинка. © Nobuta / Reddit
- Когда я был маленьким, папа дал мне пакет с макаронами и сказал:
— Продувай их, сынок, чтоб там ни одной букашки не сидело!
Когда я уже почти закончил, отец зашел на кухню и обалдел. Сказал, что пошутил, и тогда обалдел я. © «Подслушано» / Vk
- В детстве перед приходом мамы решил ее разыграть, типа меня нет дома. Спрятался в шкаф, но пока маму ждал — уснул. Когда проснулся, решил все-таки покинуть шкаф, увидел маму в слезах. Сразу бросился ее успокаивать. Вот он я, жив-здоров. Тут мама начинает смеяться надо мной. Объяснила, что сразу меня нашла спящим в шкафу и решила сама притвориться — шутка удалась. © «Палата № 6» / Vk
- Был с моим дедом такой случай: шел он вечером с работы в свой поселок и видит, что его знакомый лежит в луже и меланхолично похрюкивает. Так как дело было ранней весной в сибирской глуши, дед решил донести его до дома, чтобы не замерз. Тащил он его километра 2, а когда донес до дома, знакомый тут же пришел в себя, сказал:
— Спасибо, что покатал.
И тут же забежал к себе в дом. Как потом выяснилось, он специально притворился, что навеселе, чтобы разыграть моего дедушку. © AndrewPsycho / Pikabu
- В походе заметил, что у брата расстегнут рюкзак. Недолго думая, я закинул в него камень приличного размера. А потом в течение следующих 3 часов я положил туда еще около 9 кг камней, и брат этого не заметил. К моменту возвращения домой он был смертельно усталым и не мог понять, в чем дело. И только неделю спустя он опустошил свой рюкзак. © kreptinyos / Reddit
«Пока коллега был в командировке, решили воплотить в жизнь старую шутку. Клавиатура- близнец, вата и семена базилика. Сажал и поливал сам».
-
Когда я был маленьким, сказал маме, что собираюсь покататься на велосипеде, и громко хлопнул входной дверью. Но я не пошел на улицу, а спрятался в подвале. Как только она спустилась, напевая что-то, я с рычанием вскочил в маске оборотня. В тот вечер я остался без ужина. © howhowardshowered / Reddit
-
На прошлой работе мы получили большую посылку, которая была упакована между двумя мешками с шариками из пенополистирола как в кресло-мешок. Когда мы достали посылку, то немножко повеселились с ее упаковкой, так что шарики пенополистирола высыпались наружу. Мы взяли и поместили большую их часть в пустую коробку и поставили ее на верхнюю полку рядом с вентиляцией, и все ее содержимое просто туда засосало. Когда мы заглянули в некоторые из комнат, то обнаружили там торнадо из кружащихся и прилипающих ко всему шариков пенополистирола. © Todd McKissick / Quora
-
Мой сосед по комнате в общежитии уехал домой на выходные, мы купили кучу изоленты и приклеили все его вещи к потолку, включая стул. Вы хоть представляете, сколько нужно ленты, чтобы заставить стул держаться на потолке? © Pankin / Reddit
-
Что-то вспомнилось. В школе нас собрали в актовом зале для общей фотографии. А ко мне как раз забежал друг из соседней школы. Ну я и говорю:
— Вставай к нам быстрее!
Теперь у 30 одноклассников уже 20 лет вопрос: «Что это за чувак в нашем классе?» © Orfosvinstvo / Pikabu
А какие розыгрыши есть в вашей личной копилке?