15 метких твитов от людей с обалденной смекалкой
Некоторые люди настолько находчивы и сообразительны, что по их идеям, хитростям и советам впору писать книжные сборники, а потом продавать эти сборники тысячными тиражами. Хотя... Зачем искать и покупать издание, если можно просто прочесть наш пост?
Мы в AdMe.ru обожаем нестандартные решения, которые способны значительно улучшить и облегчить жизнь. Некоторые из твитов просто повеселят вас и станут примером того, как с помощью юмора можно выкрутиться из ситуации, но бо́льшая часть окажется весьма полезна и применима к реальным обстоятельствам — в общем, не забудьте сохранить, чтобы не потерять.
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«Джеки, нельзя просто замазать вопрос, на который не хочешь отвечать».
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Может быть, вы тоже сталкивались с людьми, у которых неординарный подход к решению некоторых вопросов? Можете рассказать пару таких историй?