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15+ метких твитов от людей, которые предпочли бы вернуться в свое лихое детство, чем быть взрослыми в наше время

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В детстве мы все мечтали о полетах в космос, о том, что можно будет питаться одними сладостями, когда станем взрослыми. Мы сталкивались с трудностями, которые современные дети никогда не смогут понять, увлекались тем, что сегодня считается скучным. Но мы-то с вами еще помним, как тогда веселились до упаду и без всяких модных гаджетов и навороченных компьютерных технологий.

Мы в AdMe.ru решили дать возможность выговориться всем тем, кто уже порядком устал от взрослой жизни и еще помнит, что в его детстве трава была зеленее.

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А о чем вы мечтали в детстве и удалось ли вам воплотить свои планы во взрослой жизни?

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