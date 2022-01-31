15+ метких твитов от людей, которые предпочли бы вернуться в свое лихое детство, чем быть взрослыми в наше время

В детстве мы все мечтали о полетах в космос, о том, что можно будет питаться одними сладостями, когда станем взрослыми. Мы сталкивались с трудностями, которые современные дети никогда не смогут понять, увлекались тем, что сегодня считается скучным. Но мы-то с вами еще помним, как тогда веселились до упаду и без всяких модных гаджетов и навороченных компьютерных технологий.