15+ метких твитов о мужчинах, у которых даже тараканы в голове максимально суровые
В наше время шутки о том, чем отличаются друг от друга женское и мужское мышление (женская логика, да-да), уже изрядно отдают нафталином. Но, как ни крути, наблюдать за выкрутасами мужчин, где нет места всяческим обинякам, всегда очень интересно. Ведь тут суровый ужин точно будет без компромиссов и этого вашего ЗОЖ, а навороченная камера смартфона используется для создания целой галереи показателей счетчиков, а не для селфи.
Мы в AdMe.ru с головой погрузились в тысячи историй от интернет-пользователей. И сегодня публикуем те откровения, в которых настоящая брутальность легко смешивается с непосредственным ребячеством.
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А ваши знакомые мужчины вытворяли что-нибудь эдакое?