15+ метких твитов о мужчинах, у которых даже тараканы в голове максимально суровые

В наше время шутки о том, чем отличаются друг от друга женское и мужское мышление (женская логика, да-да), уже изрядно отдают нафталином. Но, как ни крути, наблюдать за выкрутасами мужчин, где нет места всяческим обинякам, всегда очень интересно. Ведь тут суровый ужин точно будет без компромиссов и этого вашего ЗОЖ, а навороченная камера смартфона используется для создания целой галереи показателей счетчиков, а не для селфи.