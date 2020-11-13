AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15+ метких твитов о мужчинах, у которых даже тараканы в голове максимально суровые

1-1-
-

В наше время шутки о том, чем отличаются друг от друга женское и мужское мышление (женская логика, да-да), уже изрядно отдают нафталином. Но, как ни крути, наблюдать за выкрутасами мужчин, где нет места всяческим обинякам, всегда очень интересно. Ведь тут суровый ужин точно будет без компромиссов и этого вашего ЗОЖ, а навороченная камера смартфона используется для создания целой галереи показателей счетчиков, а не для селфи.

Мы в AdMe.ru с головой погрузились в тысячи историй от интернет-пользователей. И сегодня публикуем те откровения, в которых настоящая брутальность легко смешивается с непосредственным ребячеством.

1.

© comrade_wolgast / twitter

2.

© mahavoid / twitter

3.

© wdmhfsb / twitter

4.

© pasha_hsb / twitter

5.

© akhalchi / twitter

6.

© KantWilde / twitter

7.

© glavvvrach / twitter

8.

© jari68 / twitter

9.

© Livotovas / twitter

10.

© fcuktv / twitter

11.

© mr_benedetti / twitter

12.

© ValuevaAnastasi / twitter

13.

© glavvvrach / twitter

14.

© Chilikto / twitter

15.

© sasstemir / twitter

16.

© CheerfulReader / twitter

17.

© gl4zap0lz3t / twitter

А ваши знакомые мужчины вытворяли что-нибудь эдакое?

1-1-
-