15 метких твитов, которые мужчины не поймут. Зато женщины подпишутся под каждым
Темы про депиляцию, стрижки, любовь, похожую на леопардовые лосины, и счастливых куриц свободного содержания заставят большинство парней пожать плечами, а вот женщинам они понятны до боли. Боли в животе от смеха, конечно. Поэтому шутить на эти темы можно бесконечно, чем и занимаются самые известные твиттер-девушки.
AdMe.ru предупреждает: мужчины могут дальше не читать. Потому что в этой статье собраны твиты со специфическим юмором специально для узкого девичьего круга.
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Какие из этих твитов как будто вы написали?