15 метких твитов, которые мужчины не поймут. Зато женщины подпишутся под каждым

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Темы про депиляцию, стрижки, любовь, похожую на леопардовые лосины, и счастливых куриц свободного содержания заставят большинство парней пожать плечами, а вот женщинам они понятны до боли. Боли в животе от смеха, конечно. Поэтому шутить на эти темы можно бесконечно, чем и занимаются самые известные твиттер-девушки.