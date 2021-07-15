15+ мелочей, от которых любой вскипит как чайник
Бывает так, что в вашу идеальную картину мира вдруг вклинивается досадная мелочь, которая просто уничтожает привычный порядок и напрочь выбивает вас из колеи. Например, любимое пирожное, загубленное сестрой; криво висящий телевизор в гостиничном номере или плохо прожаренный бекон в сэндвиче. Когда такое происходит, главное, не копить негатив в себе, а выплеснуть экспрессию на просторы интернета. Там найдутся люди, которые вас поймут и поддержат.
Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которые выложили в сеть примеры того, с чем ни за что не сможет смириться их внутренний перфекционист.
«Обнаружил, что на одном из моих носков недостает цветной полоски»
«Это окно в моем офисе»
- Плюс в том, что вы можете быстро очистить все окно зубной щеткой. © Lady_Shinra / Reddit
Единственный раздражающий момент на новом месте
Новый хваленый «особо хрустящий» бекон
Когда загружаете белье в стирку и упускаете один носок
«Часы моего дяди»
«Был дома у друзей, и эта штука буквально сломала мне мозг»
Некоторые люди криво паркуются, но этот парень побил все рекорды
«Вот так моя сестра режет пирожные»
- Чем она их режет? Кулаками? © saladbagger / Reddit
«Мама мне не верит, когда я говорю, что устройства от комаров не работают»
Такая неприятность знакома каждому
Телевизор в номере на курорте
«Жена сложила чистые полотенца в шкаф»
Когда от одного вида рабочего стола мурашки по спине ползут
Просто не влезает
Наглядная иллюстрация выражения «белая ворона»
Не очень функционально, зато в одном стиле
«Муха аккуратно приземлилась на закрытую ловушку моей росянки»
А у вас бывают моменты, когда кажется, что окружающий мир просто испытывает вас на прочность?
Фото на превью NoContribution2998 / Reddit
Поделиться этой статьёй