15+ мелочей, от которых любой вскипит как чайник

Бывает так, что в вашу идеальную картину мира вдруг вклинивается досадная мелочь, которая просто уничтожает привычный порядок и напрочь выбивает вас из колеи. Например, любимое пирожное, загубленное сестрой; криво висящий телевизор в гостиничном номере или плохо прожаренный бекон в сэндвиче. Когда такое происходит, главное, не копить негатив в себе, а выплеснуть экспрессию на просторы интернета. Там найдутся люди, которые вас поймут и поддержат.

Мы в AdMe.ru наткнулись на фотографии пользователей, которые выложили в сеть примеры того, с чем ни за что не сможет смириться их внутренний перфекционист.

«Обнаружил, что на одном из моих носков недостает цветной полоски»

«Это окно в моем офисе»

Плюс в том, что вы можете быстро очистить все окно зубной щеткой. © Lady_Shinra / Reddit

Единственный раздражающий момент на новом месте

Новый хваленый «особо хрустящий» бекон

Когда загружаете белье в стирку и упускаете один носок

«Часы моего дяди»

«Был дома у друзей, и эта штука буквально сломала мне мозг»

Некоторые люди криво паркуются, но этот парень побил все рекорды

«Вот так моя сестра режет пирожные»

Чем она их режет? Кулаками? © saladbagger / Reddit

«Мама мне не верит, когда я говорю, что устройства от комаров не работают»

Такая неприятность знакома каждому

Телевизор в номере на курорте

«Жена сложила чистые полотенца в шкаф»

Когда от одного вида рабочего стола мурашки по спине ползут

Просто не влезает

Наглядная иллюстрация выражения «белая ворона»

Не очень функционально, зато в одном стиле

«Муха аккуратно приземлилась на закрытую ловушку моей росянки»