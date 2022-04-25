15+ маленьких проказников, которые порой ляпнут такое, что хоть стой, хоть падай

Часто мы даже не подозреваем, что у нас в семье растет будущий стендап-комик, который своими искрометными шутками может рассмешить любого взрослого, которому посчастливилось в нужное время оказаться рядом с прирожденным юмористом. Наши маленькие чада порой не всегда понимают, почему мы смеемся и хохочем над их случайными оговорками, поэтому так важно записывать и запоминать все их высказывания, чтобы рассказать им все их лучшие остроты, когда они сами станут взрослыми.