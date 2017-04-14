15 людей в свой самый счастливый день

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Пожалуй, каждый из нас может вспомнить день, когда счастье казалось бесконечным. Обычно эти дни связаны с такими событиями, как свадьба или рождение малыша. Но порой достаточно и приятной мелочи, чтобы человек расплылся в широчайшей улыбке. AdMe.ru решил порадовать вас фотографиями счастливых людей, а заодно спросить: что делает вас по-настоящему счастливым(ой)? Расскажите об этом в комментариях.

Парень и его девушка попали в бизнес-класс в результате перебронирования

Как признался сам счастливчик, он «улыбался, словно маленькая девочка». И было из-за чего: комфортное кресло с массажем, первоклассный сервис, шикарное меню, шампанское и другие напитки в неограниченном количестве.

99-летняя бабуля арестована, но она именно этого и хотела

Полиция Нидерландов в шутку арестовала бабушку — на целых 2 минуты. Просто потому, что это было в списке ее неисполненных желаний. Что ж, у каждого свои мечты.

Молодые люди радуются своей помолвке

Кстати, Аманда и Тодд уже поженились и ждут ребенка. Некоторые люди скептически отнеслись к их затее создать семью, потому что Тодд не может ходить и вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Но мы-то с вами знаем, что настоящей любви это нисколько не мешает.

Женщина нашла работу после 2 лет поисков

Ее первый день прошел успешно, и она любит свою новую работу.

Мальчик получил комиксы в подарок от их автора

Мальчик — фанат комиксов про Человека-паука, и он получил подарок от одного из создателей комикса, Брайана Майкла Бендиса. Так автор решил подбодрить малыша, попавшего в автомобильную аварию.

Девочка в восторге от вечеринки, которую для нее устроили родители

Девочке по имени Одри недавно исполнилось 3 года. Родители устроили для нее вечеринку и учли необычное пожелание дочки. Одри хотелось, чтобы воздушные шарики и торт были непременно в форме... эмодзи-какашки.

Бездомному мужчине подарили сеанс полного преображения

Хосе Антонио 25 лет жил на улице, пока в один прекрасный день его не заметил владелец салона красоты. Так вчерашний бездомный превратился в модного хипстера, и у него даже появилась работа.

Слепой парень впервые держит кота

Парень счастлив, а вот кот явно не в восторге, но на то он и кот.

Малыш счастлив видеть свою маму

И его мама Мишель тоже очень счастлива.

Парень бесплатно отдохнул в Испании вместо своего тезки

Джоуи Макграту необычайно повезло: совершенно незнакомые люди предложили ему бесплатно отдохнуть в Испании вместо их товарища (которого тоже зовут Джоуи Макграт), в последний момент отказавшегося от поездки. Сначала Джоуи недоверчиво отнесся к предложению незнакомцев, но потом принял его и ни капли не пожалел о своем решении.

Мужчина первый раз в жизни увидел настоящие цвета

При некоторых видах цветовой слепоты специальные очки могут помочь людям увидеть настоящие цвета. Теперь этот мужчина может наконец-то увидеть мир в истинных красках, и его реакция незабываема.

Новобрачные случайно встретили Тома Хэнкса

Молодожены Элизабет и Райан фотографировались в Центральном парке Нью-Йорка и внезапно наткнулись на актера, который вышел на пробежку. Они были на седьмом небе от счастья, что Том Хэнкс «испортил» их фотосессию.

93-летняя бабушка Эвелин играет в очках виртуальной реальности

В тот самый момент бабуля увидела огромного дракона на потолке.

Малышка счастлива, что появилась на свет. А уж как счастливы ее родители!

Нам остается только любоваться самой фотогеничной семьей на свете.

Слепой мужчина впервые за 10 лет увидел жену

Это стало возможным благодаря бионическим очкам. Какое счастье, что наука не стоит на месте. И кажется, чертовы ниндзя опять режут лук прямо у нас под носом.