15 людей рассказали о таинственных случаях, которые произошли с ними во время ночной смены

Даже те, кто скептически относится ко всякого рода страшилкам и трезво смотрит на вещи, иногда сталкивается с неизведанными случаями, которые не поддаются никаким объяснениям. Герои нашей статьи на собственной шкуре испытали леденящий ужас во время ночного дежурства. Да и кто бы остался хладнокровным, увидев человека в маске из «Крика» на пороге, услышав шаги в пустом здании или обнаружив в своих наушниках неоднозначную песню, которой даже не было никогда в твоем плейлисте?

Впрочем, некоторым историям все же нашлось объяснение. А к остальным вы можете придумать свое, если не слишком-то верите в привидений и прочую мистику.