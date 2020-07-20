15 людей рассказали о таинственных случаях, которые произошли с ними во время ночной смены
Даже те, кто скептически относится ко всякого рода страшилкам и трезво смотрит на вещи, иногда сталкивается с неизведанными случаями, которые не поддаются никаким объяснениям. Герои нашей статьи на собственной шкуре испытали леденящий ужас во время ночного дежурства. Да и кто бы остался хладнокровным, увидев человека в маске из «Крика» на пороге, услышав шаги в пустом здании или обнаружив в своих наушниках неоднозначную песню, которой даже не было никогда в твоем плейлисте?
Впрочем, некоторым историям все же нашлось объяснение. А к остальным вы можете придумать свое, если не слишком-то верите в привидений и прочую мистику.
AdMe.ru откопал жуткие истории, которые могли случиться только на работе в ночное время.
- Около 10 лет назад работал оператором в кол-центре одной крупной компании. Однажды звонок в ночную смену.
Я: «Оператор такой-то, здравствуйте!»
Мужчина испуганно говорит: «Мне СМС странная пришла. Посмотрите, что это».
Я: «Можете прочитать текст сообщения? И расскажите, что вас насторожило».
М.: «Сообщение пришло с моего номера мне же! Дата — завтрашнее число!»
Я, слегка обалдев: «А что в сообщении?»
М.: «Не ходи туда, там...»
Через пару дней разобрались. В интернете появился какой-то сервис, позволяющий отправлять сообщения с отредактированной системной информацией. Его быстро прикрыли. Черт возьми, у мужика очень креативные друзья! © Kiskanen / Pikabu
- Работал в юности главным оператором управления. Однажды часа в 3 ночи я бросил взгляд на камеру у черного входа и увидел, как кто-то неподвижно стоит там в маске из «Крика» и пристально смотрит в камеру. Я бросился к черному входу и посмотрел в глазок, но там никого не было. Вернулся на свое рабочее место и увидел, что этот кто-то вновь появился в кадре, помахал и затем ушел. Я вызвал полицию. Приехав, полицейские никого не обнаружили. А на камере ничего увидеть не удалось, т. к. камера не записывает — лишь показывает в режиме реального времени. © Phantom_61 / Reddit
- Когда папа был студентом, он решил подработать ночным сторожем на складе, который располагался в старинном здании. Ночью он остался один. И тут услышал, что по длинному коридору кто-то идет, при этом шаги приближаются. А папа никого не ждал и знал, что здание закрыто. Оружия у него, конечно же, не было, хотя он и был охранником. На всякий случай он взял в руку заточенный карандаш и подошел к двери. Шаги все приближались. Папа выглянул в коридор. Шаги смолкли, в коридоре никого не было. Он все осмотрел, но никого не нашел. Утром пришла завхоз склада. На вопрос папы «Что за фигня у вас тут происходит?» она сказала, что да, творится в здании что-то странное, поэтому ночные сторожа меняются с дикой скоростью. Папа, конечно, тоже больше там не появлялся. А в этом здании, оказывается, раньше размещался монастырь.
- Я работал в больнице. В мои обязанности входило просто следить за тем, чтобы пациент не выдернул из себя трубки. Я работал по ночам, так что, по сути, в темной комнате были только я и пациент. Однажды я находился с пациентом один на один в 2-местной палате. Соседняя койка была пуста, но ее все равно отделяла от нас занавеска. Посреди ночи пришла медсестра и спросила, что мне нужно, так как у нее загорелся огонек вызова. Я сказал, что не нажимал кнопку. Оказалось, это был вызов с пустой кровати. © cracken735 / Reddit
- Подрабатывал барменом в крошечном городке по ночам в выходные. Посетителей было немного. Я работал там уже 7 или 8 месяцев, когда все это началось. Однажды я мыл посуду и вдруг услышал, как кто-то насвистывает мелодию возле уборной для гостей. Я подумал, что зашел клиент, повернулся — никого не было. До конца смены я то и дело слышал шаги и насвистывание. После той ночи это стало периодически происходить раз в неделю. Я рассказал своей коллеге об этом, а она в ответ поведала, как однажды услышала «Привет» из другого конца бара, хотя она определенно была в зале одна. В итоге через несколько месяцев я оттуда уволился, потому что было очень страшно. © MysteriousArtichoke / Reddit
- На 1-м курсе устроился в одну небольшую компанию, расположенную в подвале жилого дома в спальном районе Москвы, кем-то вроде охранника. Сам я обитал в бухгалтерии, а через коридор напротив был выставочный зал (компания занималась пошивом и реализацией женской одежды) с зеркальными стенами и десятком манекенов. Когда уже обжился там, стал засиживаться часов до 3–4 утра. Перед парами хотя бы часок подремать надо, но раскладушку ставить лень, поэтому решил переночевать с манекенами на диванчике. Подхожу к шторке, ведущей в выставочный зал, приподнимаю и слышу женский голос: «Кто здесь?» Бежал я оттуда так, как никогда раньше не бегал. А потом взял огромный тесак из кухни, пошел посмотреть, но никого не обнаружил. Больше в том зале ночевать желания не возникало. © RoofTrooper / Pikabu
- Знакомая работает сторожем в школе. Однажды вечером там проходило мероприятие для старшеклассников. Когда знакомая собиралась закрыть зал, она увидела девушку, которая шла по периметру и трогала драпировку на стене. Ее попросили поторопиться, но девушка ответила: «Ничего не изменилось с 95-го» — и ушла. Потом знакомая вспомнила, где она ее видела — на стенде почетных учеников школы. Но выглядела гостья так же, как на фото 20 лет назад, а камера показала, что, кроме сторожа, в зале в тот момент никого не было. © «Подслушано» / Ideer
- Я работал в здании бывшей психиатрической больницы, построенной монахами, которая во время Второй мировой войны служила больницей для членов СС. Множество мрачных историй связано с этим местом. Я часто работаю допоздна, иногда засиживаюсь до 3 утра. Однажды зимней ночью я уже закрыл кабинет и уходил. Свет был погашен, и только ветер завывал. И вдруг вдалеке я услышал топот бегущих ног. И затем все смолкло. Я спустился по ступенькам и увидел мелькающие красные огоньки в другом конце помещения. Мгновение — и они исчезли. Я очень испугался и быстрее пошел к выходу. И тут вновь услышал эти шаги. Я завернул за угол, и вдруг на меня выскочила ватага галдящих детей. Оказалось, ребята играли в лазертаг. Они одолжили ключи от здания у кого-то из родителей. © warumbel / Reddit
- Работал в ночную смену на фабрике. Я был там один. В 2 часа ночи пошел на склад, чтобы взять кое-какой материал. А в это время из другой двери вышел человек в капюшоне. Свет в коридоре, куда он пошел, зажигается автоматически, однако он так и не зажегся. На следующий день я попросил охранника просмотреть камеры наблюдения, но они не работали. © flaccidCobra / Reddit
- Мой отец работал в магазине игрушек Toys «R» Us сторожем. Работенка непыльная, просто сидишь и учишься чему-нибудь, пока тебе платят за то, что ты почти ничего не делаешь. Папа, например, учился жонглировать и играть на гитаре. Но в магазине постоянно происходили странные вещи. Предметы падали с полок, когда ты проходил мимо, огоньки мигали, слышались звуки из другого конца магазина. Это был огромный темный магазин, а отец был в нем один. И вот он стал размышлять про привидения и сказал громко: «Если тут есть призрак, то пусть вот этот красный шарик в центре потолка лопнет». Как только он закончил предложение, шар лопнул. Папа включил в здании весь свет и провел оставшееся до конца смены время так близко к дверям, как только мог. © KINGCOOVER / Reddit
- Работаю охранником сутки через трое. Так повелось, что пара камер нашей фирмы находится возле пустыря, и одна выходит на дерево, расположенное за забором. Туда Юля и приходит. Первые мои смены пришлись на середину зимы. Никто не предупреждал меня о том, что может произойти, так что, когда одна из камер показала, что под дерево пришла девушка, она приковала все мое внимание и заставила сильно струхнуть, потому что начала диалог с плакучей ивой. Она приходила где-то в 19–20 часов. Юля вела очень живой и активный диалог с кем-то невидимым нашему глазу, слушала собеседника, отвечала, иногда смеялась, летом могла даже сесть под деревом. Ее разговор длился ровно 50 минут. Оказалось, 6 лет назад погибла ее сестра. Плакучая ива стала для Юли неким «олицетворением» погибшей. Местные говорят, что в остальном девушка абсолютно нормальная, учительница младших классов. К слову, Юля не приходит уже больше полугода, а я иногда ловлю себя на мысли, что слишком часто смотрю на иву. © notAhero / Pikabu
- Я работаю в здании с повышенными мерами безопасности, потому что в нем хранится дорогое оборудование. Если вам нужно попасть в мой офис, то придется пройти 4 двери, которые требуют ключ-карточку для доступа. Здесь очень тихо и надежно. Белые стены, никого вокруг, мало мебели, серый потолок. Даже эхо слышно. Я работал один и заметил, что в здании кто-то есть. Мужчина был одет в рубашку, которую носит технический персонал, но это было странно, ведь на дворе была ночь субботы. Он также был одет в джинсы, а эти работники носят черные штаны. Мне стало жутко, и я заперся внутри моего офиса. Он подошел к моей двери и дважды подергал ручку. Я услышал характерный звук, как он пытался открыть дверь ключом-картой. Оказалось, что это был взрослый сын одного из сотрудников и он влез сюда, чтобы что-нибудь стащить. Но ключ отца не подходил ко всем дверям из-за ограниченного доступа. © sleepytimeghee / Reddit
- Работал в ночную смену в отеле. Я был одним-единственным человеком на территории. Отель находился между лесным заповедником и автострадой, так что атмосфера сразу настраивала на мистический лад. Той ночью я стоял за стойкой регистрации, когда вдруг резко захлопнулась дверь. Вообще, если даже убрать стоппер и попытаться закрыть эту дверь, она будет довольно медленно закрываться. А тут будто кто-то специально со стуком захлопнул ее. Я был в ужасе и провел оставшуюся часть смены в паранойе. © [deleted] / Reddit
- Работал вечерами один, убирался в здании. Включил наушники и ехал в лифте. И вдруг песня, которую я слушал, резко прервалась на середине моего пути. Вместо нее включилась другая — «Лестница в небо» группы Led Zeppelin. У меня даже не было этой песни в MP3-плеере. Никогда не было этого трека в моем плейлисте. © [deleted] / Reddit
- Дежурю я в ночную смену на пару с парнем, аналитиком. Контора находится в небольшом вахтовом поселке посреди степи, то есть чужие сюда не забредают. Решила заварить кофейку. Иду в кухоньку, что в конце коридора, вожусь там с кофеваркой. Вдруг из коридора доносится тихий, еле слышный женский голос: «Татьяна-а-а... Татьяна-а-а». Вот тут я поняла значение фразы «сердце в пятки ушло». В голову настойчиво полезли ранее услышанные байки про потревоженных призраков. Потом подумалось, что от ночных бдений появились слуховые галлюцинации. На подгибающихся ногах выхожу в коридор и... сталкиваюсь нос к носу с подругой! Подруженька завтра с вахты уезжает и решила, воспользовавшись круглосуточным пропуском на объект, перед сном прогуляться из поселка до нашего офиса. Дошла до кабинета, а там никого нет. Ну и решила позвать потихонечку, чтобы не потревожить моего напарника. © Tanyabomba / Pikabu
А с вами происходили мистические вещи во время ночных дежурств? Расскажите нам об этом.