15+ людей, которые любой хаос способны разложить по полочкам
Говорят, чтобы навести порядок в голове, нужно навести порядок на какой-нибудь полочке. Психологи считают, что хаос в доме может говорить о том, что в жизни что-то идет не совсем хорошо. А если беспорядок выйдет из-под контроля, это даже может привести к физическим и психическим проблемам.
Мы в AdMe.ru любим, когда все лежит на своих местах, и делимся несколькими идеями, как можно организовать удобное хранение.
«Мы недавно купили дом и переехали в него прошлым летом. Первым делом я навела порядок в этом ящике»
Кирпичи из фасоли в супермаркете
- Может, странно, но я очень хочу их потрогать. © mdoktor / Reddit
«Наконец превратили этот уголок в уютное место для приготовления напитков»
«Навела порядок на книжных полках. Потратила почти 4 часа, но оно того стоило»
«Раньше я думала, что моя коллекция чистых носков была сложена аккуратно. Оказывается, я ошибалась»
«Наконец-то могу продемонстрировать собранную мной стойку для специй»
«Мой парень подарил мне органайзер для записей»
- Выходи за него замуж! © FreckledThistle / Reddit
«Я перебрала этот ад в бельевом шкафу, чтобы освободить место для новых вещей»
«Раньше коробочки с чаем у меня были в шкафу, я пополняла их примерно раз в неделю. Но доставать было неудобно, нужно было лезть в глубину»
«Наконец я додумалась и сделала ящик исключительно для чая».
«Начал организацию комнаты LEGO. Что вы думаете об этом?»
- Мне нужна твоя комната LEGO, вот что я об этом думаю. © Draggenn / Reddit
«Наконец довела свой склад тканей до идеального состояния. Смотреть на него теперь — это словно терапия»
«Для хранения вещей я использовал ящики, но каждый раз все доставать и составлять их обратно напрягало. Соорудил для них стойку, чтобы корзины выдвигались»
- Прекрасная идея! Ваша собственная работа будет окупаться каждый раз, когда вы будете этим пользоваться. © grandepinkdrinknoice/ Reddit
«Моя прикроватная тумбочка наконец заполнена только тем, что меня радует»
«Недавно обнаружила, что пенопласт довольно универсален, и сделала эти разделители»
- Я только что сделала ужасные картонные разделители для своего ящика. Не могу поверить, что не додумалась до этого! © 365untilpretzelday / Reddit
«Тот самый момент, когда я доволен, что у меня есть 3D-принтер»
«Мой сын складывает конструктор так каждый раз, когда прибирается»
- Вы когда-нибудь думали о том, чтобы отдать сына в новую семью? Если что, мы готовы. © AlteredViews / Reddit
«Маленькая победа, но это меня так радует! Когда они были сложены стопкой, было очень сложно вытащить только одно полотенце»
«Я использовала кучу старых телефонных коробок в качестве органайзеров. И я очень довольна, как теперь все выглядит»
- Боже мой! Я знала, что должна быть какая-то причина, по которой тоже их храню. © Notacrackhead420 / Reddit
Любите, когда все разложено по полочкам? Или, может, вам больше по душе немного хаоса?
Фото на превью Find_ur_Happy / Reddit
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