15+ людей, которые любой хаос способны разложить по полочкам

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Говорят, чтобы навести порядок в голове, нужно навести порядок на какой-нибудь полочке. Психологи считают, что хаос в доме может говорить о том, что в жизни что-то идет не совсем хорошо. А если беспорядок выйдет из-под контроля, это даже может привести к физическим и психическим проблемам.

Мы в AdMe.ru любим, когда все лежит на своих местах, и делимся несколькими идеями, как можно организовать удобное хранение.

«Мы недавно купили дом и переехали в него прошлым летом. Первым делом я навела порядок в этом ящике»

Кирпичи из фасоли в супермаркете

Может, странно, но я очень хочу их потрогать. © mdoktor / Reddit

«Наконец превратили этот уголок в уютное место для приготовления напитков»

«Навела порядок на книжных полках. Потратила почти 4 часа, но оно того стоило»

«Раньше я думала, что моя коллекция чистых носков была сложена аккуратно. Оказывается, я ошибалась»

«Наконец-то могу продемонстрировать собранную мной стойку для специй»

«Мой парень подарил мне органайзер для записей»

Выходи за него замуж! © FreckledThistle / Reddit

«Я перебрала этот ад в бельевом шкафу, чтобы освободить место для новых вещей»

«Раньше коробочки с чаем у меня были в шкафу, я пополняла их примерно раз в неделю. Но доставать было неудобно, нужно было лезть в глубину»

«Наконец я додумалась и сделала ящик исключительно для чая».

«Начал организацию комнаты LEGO. Что вы думаете об этом?»

Мне нужна твоя комната LEGO, вот что я об этом думаю. © Draggenn / Reddit

«Наконец довела свой склад тканей до идеального состояния. Смотреть на него теперь — это словно терапия»

«Для хранения вещей я использовал ящики, но каждый раз все доставать и составлять их обратно напрягало. Соорудил для них стойку, чтобы корзины выдвигались»

Прекрасная идея! Ваша собственная работа будет окупаться каждый раз, когда вы будете этим пользоваться. © grandepinkdrinknoice/ Reddit

«Моя прикроватная тумбочка наконец заполнена только тем, что меня радует»

«Недавно обнаружила, что пенопласт довольно универсален, и сделала эти разделители»

Я только что сделала ужасные картонные разделители для своего ящика. Не могу поверить, что не додумалась до этого! © 365untilpretzelday / Reddit

«Тот самый момент, когда я доволен, что у меня есть 3D-принтер»

«Мой сын складывает конструктор так каждый раз, когда прибирается»

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы отдать сына в новую семью? Если что, мы готовы. © AlteredViews / Reddit

«Маленькая победа, но это меня так радует! Когда они были сложены стопкой, было очень сложно вытащить только одно полотенце»

«Я использовала кучу старых телефонных коробок в качестве органайзеров. И я очень довольна, как теперь все выглядит»

Боже мой! Я знала, что должна быть какая-то причина, по которой тоже их храню. © Notacrackhead420 / Reddit