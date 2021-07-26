15+ людей, которые делают все по-своему и ни капли не сомневаются в своей правоте

Наш мир полон неписаных правил, которым многие из нас следуют не задумываясь каждый день. Так, например, принято есть чипсы руками и выбрасывать пустые упаковки из-под еды в мусорный контейнер. Но некоторые своеобразно подходят к выполнению повседневных ритуалов, не стесняясь своих причуд.

Очень важно, чтобы у каждого была свобода действий, и сегодня AdMe.ru хочет поделиться примерами людей, которым все равно, что о них думают другие.

1. «Мой муж ест яблоки ложкой»

2. «Моя вторая половинка посчитала, что положить вот такое обратно в холодильник — это нормально»

3. «Кто-то припарковался в неположенном месте рядом со свежей разметкой, которая еще не высохла»

4. Стена покрашена, начальник

5. «Вот как моя сестра нарезает лимоны»

6. «Брат поставил бумажные полотенца „на место“»

7. «Вот с чем мне пришлось столкнуться после переезда в новую квартиру»

8. «Как мой брат складывает посуду»

9. «Я живу с дикарем»

10. «Почему кнопка CLEAR („стереть“) зеленая, а ENTER („ввести“) желтая? Пришлось несколько раз вводить PIN-код, потому что я стирала его по ошибке»

11. «Вот где теща решила оставить банан, который мой малыш не доел»

12. «Недавнее фото моей невестки. Она попросила моего брата починить кресло с помощью книг „Сделай сам“. Сделано!»

13. Зачем нужны 3 дозатора для мыла в одном месте?

14. Неудачная банка для хранения лавровых листов

15. Куда ведут эти двери?

16. «Моя жена ест чипсы палочками»