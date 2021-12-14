15 человек взглянули на окружающий мир и обнаружили, что с непарадной стороны он еще занятнее, чем с привычной

Иногда мы настолько привыкаем ко всему, что видим вокруг и чем пользуемся каждый день, что и подумать не можем, как хорошо знакомый мир может нас удивить, если взглянуть на него с неожиданного ракурса. Наверняка мало кто знает, как выглядит лягушка снизу, что находится внутри неваляшки и что скрывается в такой привычной нам бензоколонке.

AdMe.ru представляет вашему вниманию альтернативную сторону нашего мира, которую мало кто видел. Или не догадывался о ней вовсе.

«Браслеты моего ребенка — это бывшая рулетка»

Вот что находится внутри неваляшки

«Мой антибиотик оказался таблеткой в капсуле»

Зеркала и лазеры, скрывающиеся в кассе самообслуживания

Вот так выглядит очищенный от скорлупы кокос

Внутри доски для сапсерфинга

Маленький шарик из баллончика с краской оказался стеклянным

В одном из сенсорных автоматов с газированными напитками

Эскалатор, внутри которого ведутся работы

Вот что находится в бензоколонке

Так выглядят все внутренности ингалятора

Внутри кактуса

«В моей игрушке для собак была старая бутылка из-под воды»

Внутренняя часть книжной полки

Содержимое жевательной резинки в виде арбуза

Ах вот эти кристаллы, из-за которых аромат чувствуется целых 6 с половиной секунд". © itsnotmeanifitsfunny / Reddit

Вот как будет выглядеть серединка киви, если не прорезать фрукт до конца

Так выглядит обратная сторона лягушки

Удивительно, но в то же время немного страшно. © Chicken_thigh_hero / Reddit

«Вот какой лед образовался. Обнаружила его сегодня утром»

Я думала, что это куча перьев. © FunDipChick / Reddit