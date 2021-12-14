15 человек взглянули на окружающий мир и обнаружили, что с непарадной стороны он еще занятнее, чем с привычной
Иногда мы настолько привыкаем ко всему, что видим вокруг и чем пользуемся каждый день, что и подумать не можем, как хорошо знакомый мир может нас удивить, если взглянуть на него с неожиданного ракурса. Наверняка мало кто знает, как выглядит лягушка снизу, что находится внутри неваляшки и что скрывается в такой привычной нам бензоколонке.
AdMe.ru представляет вашему вниманию альтернативную сторону нашего мира, которую мало кто видел. Или не догадывался о ней вовсе.
«Браслеты моего ребенка — это бывшая рулетка»
Вот что находится внутри неваляшки
«Мой антибиотик оказался таблеткой в капсуле»
Зеркала и лазеры, скрывающиеся в кассе самообслуживания
Вот так выглядит очищенный от скорлупы кокос
Внутри доски для сапсерфинга
Маленький шарик из баллончика с краской оказался стеклянным
В одном из сенсорных автоматов с газированными напитками
Эскалатор, внутри которого ведутся работы
Вот что находится в бензоколонке
Так выглядят все внутренности ингалятора
Внутри кактуса
«В моей игрушке для собак была старая бутылка из-под воды»
Внутренняя часть книжной полки
Содержимое жевательной резинки в виде арбуза
- Ах вот эти кристаллы, из-за которых аромат чувствуется целых 6 с половиной секунд". © itsnotmeanifitsfunny / Reddit
Вот как будет выглядеть серединка киви, если не прорезать фрукт до конца
Так выглядит обратная сторона лягушки
- Удивительно, но в то же время немного страшно. © Chicken_thigh_hero / Reddit
«Вот какой лед образовался. Обнаружила его сегодня утром»
- Я думала, что это куча перьев. © FunDipChick / Reddit
А вас удивляли привычные вещи, которые вам доводилось увидеть с необычного ракурса?
Фото на превью g0rka / Pikabu
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