15 любопытных штук в магазинах, которые будто так и ждали, что их сейчас сфотографируют

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Даже банальный поход в магазин может обернуться такими открытиями, о которых захочется поскорее раструбить на весь интернет. Это и произошло с героями сегодняшней подборки: кто-то из них воочию узрел, как растет брюссельская капуста; а кто-то заметил человека, который ну очень хотел найти что-то в морозилке. В общем, не соскучишься.

Мы в AdMe.ru приготовили для вас порцию фотографий из магазинов, которые точно перевернут ваш взгляд о походах за покупками.

1. Пекарня в местном магазине украшает пироги фигурками животных. По ним можно понять, какая внутри начинка

2. Манекены же созданы вовсе не для того, чтобы увидеть, как на тебе будет выглядеть одежда

3. «Сегодня впервые увидел в продаже брюссельскую капусту именно в таком виде»

4. Так вот как, оказывается, ремонтируют магазины Lego

5. «Я мерчандайзер. Переставляла продукты и обнаружила ценник 1992 года»

6. «Живу в Корее. Вот какие очаровательные игрушки для кошек продаются в местных магазинах»

7. В Мексике этот стикер на упаковке означает, что еда вредная. Например, в ней слишком много сахара

8. «Вы видите то же, что и я?»

Неужели продавцы нацепили на манекен маленький животик? © CommanderKrista / Twitter

9. Эскалатор для тележек

10. Эскимо вышло на новый уровень

11. Заходишь в магазин, а там сидит такой манекен

12. «Подхожу к холодильнику за газировкой. За ним мужчина. Спрашиваю: „Холодильник работает?“ Молчит, мне неловко»

«И тут я пригляделась и поняла, с кем я разговаривала. С плакатом. Кстати, у меня зрение — минус 2».

13. Тайный покупатель

14. Когда хочется вкусняшку

15. А как вам такой посетитель?

А вы видели что-то из ряда вон выходящее в магазинах?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.