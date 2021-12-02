15+ любителей выпечки, результатам которых позавидуют даже профи

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Готовка играет в нашей жизни важную роль. Это благодарное увлечение, так как результат своих трудов можно увидеть почти сразу. И главное — не расстраиваться, если получится не так, как в рецепте: у героев сегодняшней подборки тоже не сразу идеально получалось.

Мы в AdMe.ru приготовили подборку аппетитных кулинарных шедевров от обычных любителей вкусно поесть. А в бонусе припасли для вас пример того, как торт может здорово обмануть ожидания.

«Я испекла морковный тортик в виде огорода, с кремом из корицы, шоколадным печеньем и украшениями из помадки»

«Это один из тех простых рецептов, когда вы просто смешиваете ингредиенты и даете хлебу подняться, а затем вываливаете все в форму и ставите в духовку»

«У меня была тяжелая неделя, и дедуля испек мне торт»

«Испек свои первые кантуччи и должен признать, что они вкуснее купленных в магазине»

«Сегодняшнее приключение с выпечкой было особенным, потому что я впервые приготовила что-то по собственному рецепту»

«Это яблочно-коричный пирог. С домашней начинкой из взбитых сливок, с мочеными яблоками сверху. Я так им довольна!»

«Приготовила торт дочери на 16-летие»

«Внутри шоколадный торт, а снаружи покрыт марципаном»

«Выглядит как хрустально-аметистовый торт»

«Эти кристаллы сделаны из сахара!»

«Торт предназначался на день рождения свекрови»

А торт для свекрови накрыт настоящим платком? © nurgalieva / Pikabu

Это абсолютно съедобный платок, но не очень вкусный. Он из смеси желатина и шоколада, кружева — айсинг, напоминают сахар на вкус. Его легко снять и есть необязательно. © Itein1 / Pikabu

«Перевернутый апельсиновый пирог»

«Сверкающий клюквенно-ванильный торт — впервые использовала помадку»

«Торт груша-миндаль-горгонзола»

Если бы мне кто-нибудь слепил такое, я бы на ней женился. Или на нем. Вообще пофиг. © silmarriale / Pikabu



«Первая проба живописи на торте»

«Испекла макаруны без орехов»

«Торт 3D „Черепаха“»

«Домашние сердечки из горького шоколада с перечной мятой и „чашечки“ из арахисового масла»

«Конфеты из молочного шоколада с начинкой из домашнего крема орео»

«Яблочный пирог с соленой карамелью. Я еще работаю над розами, но очень доволен результатом»

«Я самоучка, а моя прежняя работа была связана с технологиями»

Бонус: эта кастрюлька домашнего борща и хлеб — торт

По фотке я была в предвкушении нескольких тарелок борща, а там сладкий бисквит. © Nataliia Bychkova / Facebook