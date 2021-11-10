15+ лихих собеседований, которые надолго врезались в память соискателям и эйчарам
Все, кто хотя бы раз в жизни проходил cобеседование, знают, что это чрезвычайно волнительное мероприятие, потому что результат всегда непредсказуем. Причем как для соискателей, так и для рекрутеров. Одним могут показаться чересчур неадекватными вопросы менеджера по найму, а другие могут столкнуться со странным поведением потенциального кандидата прямо посреди интервью.
Мы в AdMe.ru обожаем истории пользователей сети о собеседованиях, многие из которых могли бы запросто лечь в основу сценария кинокомедии.
- Однажды мне предложили вакансию. Говорят, приходите на собеседование, можно без опыта. Пришла, захожу, спрашивают:
— Опыт работы есть?
— Нет.
— Тогда вы нам не подходите. © Selestra7 / Twitter
- Я проводил собеседование на должность продавца. В середине интервью кандидат начал говорить о себе от 3-го лица: «Этот парень ни за что тебя не подведет. Он рано встает и всегда хорошо делает свою работу...» Мы с другим эйчаром посмотрели друг на друга, и, хотя оценили его энтузиазм, эта выходка просто сбила нас с толку. Интересно, он всегда говорит о себе как о ком-то постороннем или только во время собеседований? Это было очень странно. © South Davis / Quora
- Работала менеджером по подбору персонала в хорошей фирме. Приглашаю на собеседование мужчину лет 25. На следующий день должен был прийти, но приходит его жена, тоже лет 25, и говорит: «У нас с мужем все одно и то же: знания, интересы, на одной работе работали и дипломы с одинаковыми оценками. Но мужу работа не нужна, меня возьмите». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я проводил по телефону предварительные собеседования на вакансию в книжном магазине. На вопрос, какой у вас любимый автор или книга, один кандидат ответил: «Ненавижу читать. Я подал заявку только потому, что меня заставила мама». © unknown author / Reddit
- Недавно на собеседовании был мужчина, так он между 1-м и 2-м этапами в резюме прибавил себе зарплату на четверть. Думал, никто не заметит. © Dron41k / Pikabu
«Пришла на собеседование. Сижу жду своей очереди, а тут кто-то зашевелился в углу».
- В процессе собеседования выяснилось, что мне нужно платить значительно больше, чем у них в бюджете заложено на эту позицию. Гендиректор посмотрела резюме и позвала пообщаться. Смотрит на меня, а потом спрашивает: «А вы кто по гороскопу?» Держу лицо, отвечаю: «Весы». Она: «А, очень хорошо». Я: «Кому?» — и уже не выдерживаю, начинаю улыбаться. Она: «Мне, конечно! У меня хорошо складываются отношения с Весами». И, собственно, все, на этом процесс собеседования закончился. Тем не менее, несмотря на странноватое начало, проработала там 6 лет. Отличный коллектив был. Уже 10 лет прошло, а многие между собой общаются, дружат, зовут за собой на новые проекты. © Vianna / AdMe
- Мы спросили кандидата, почему его уволили с предыдущей работы, где он был менеджером по продажам. Его ответ был честным: он сказал, что просто недостаточно хорошо продавал. И тут же начал оправдываться, что он трудолюбивый парень и старался как мог. Вывод: не говорите своему будущему работодателю, что вы старались изо всех сил, ведь этого оказалось недостаточно. © AALen / Reddit
- Проходила собеседование в одной крупной компании на должность управляющего персоналом. Все шло отлично, пока директор не сказал, что штрафов у них нет, потому что он не хочет наказывать семьи провинившихся. А вместо этого я своими руками буду их пороть. Добавил, что многие соискатели в этот момент отказываются, но он видит, что я стрессоустойчивая. Промямлила, что мне надо в туалет, и бежала оттуда со всех ног. Центр Питера. XXI век. Порка. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В моей компании была вакансия офисного помощника. Я вызвала одну кандидатку на собеседование. На мою реплику: «Как дела?» — она ответила, что это вопрос неуместный и слишком личный для человека, который плохо ее знает. Я перешла к другим стандартным фразам: «Расскажите о себе». Она отреагировала так же. Когда я попыталась завершить интервью, она сказала, что я совершенно не даю ей шанса. Тогда я задала ей еще один вопрос: «Вы студентка. Не могли бы вы рассказать мне о курсах колледжа, которые посещаете: имеют ли они отношение к этой работе?» И тут она выдала: «Вы судите меня по вещам, которые не имеют ничего общего с работой. Это дискриминационное интервью». И пулей вылетела из офиса. © Katie Perez / Quora
- Я проходил собеседование на должность кассира. Интервьюер спросил меня: «У вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать в первую очередь?» Я ответил: «Сколько стоит ваш чай?» Я решил, что это будет забавно. Но он не рассмеялся. Вместо этого подвел меня к полке с напитками, угостил чаем и сказал, что позвонит, если я им подойду. Интервью длилось всего 4 минуты, мне не перезвонили. А я даже этот чай не люблю. © AgentZamora / Reddit
- Сегодня у меня на собеседовании на должность финансового директора фирмы был тип, у которого в резюме в списке достоинств было указано: «Маленький пупок, в котором не собираются катышки». Что ж, я думаю, что это очень весомая причина взять его на должность финансового директора фирмы. © Палата № 6 / VK
- Я специализируюсь на управлении автопарком, логистике и уходе за автомобилями. Однажды сходил на собеседование в компанию, занимающуюся продажей и перевозкой мрамора. Помощница привела меня к кабинету директора, велела подождать и отправилась к своему столу. Примерно через 20 секунд дверь открылась, высокий мужчина лет 50 взглянул на меня, а потом громко сказал: «Нет!» И снова закрыл дверь. В шоке я оглянулся на девушку, которая меня привела. Она встала из-за стола и повела меня обратно в приемную. Ее совершенно не удивила эта сцена. Когда мы шли, я спросил: «Что только что произошло?» Она просто улыбнулась и слегка пожала плечами. © Miles / Quora
- Пришла на собеседование, жду на ресепшене и слышу, как из кабинета эйчара доносится: «Нет, 120 тысяч предложить вам не можем. Извините, всего доброго». Кладет трубку и орет на весь кабинет: «120 тысяч! А губу тебе не закатать?!» И мощно выходит из комнаты. © sindimood / Twitter
«Мне на собеседовании подарили акварель и бумагу».
- Пришла я на собеседование в новую компанию. Несколько лет сидела дома с ребенком и решила, что пора что-то менять. Утром быстро собралась, потому что уже опаздывала, и приехала в современный модный офис. В кабинете меня ждали двое солидных мужчин, которым я в течение часа рассказывала о себе, о предыдущем опыте работы и своих навыках. В конце они попросили показать дипломы, рекомендации, все такое. Я протянула им белую папочку и дальше продолжила рассказывать. Заметила искренние улыбки на их лицах, а потом услышала: «Ваш сын большой молодец! Так хорошо математику знает! Но нас интересуют ваши достижения». Я, конечно, очень горжусь успехами сына, но в тот момент хотелось под землю провалиться. Как-то я упустила, что папки с моими документами и грамотами ребенка идентичны, и похвасталась вторыми. Кажется, они скорее его примут на работу, чем меня. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Спросил парня, проходившего собеседование на руководящую должность: «Что уникального вы могли бы привнести в нашу работу?» Он ответил: «Я несу солнечный свет». Его наняли только потому, что все остальные кандидаты отклонили в конце концов предложение. Парень продержался 4 месяца. © Waspy1 / Reddit
- Мое собеседование пришлось на Хэллоуин, поэтому большинство сотрудников были одеты в костюмы. Я никого не знала из компании. Во время интервью в дверь постучал человек в костюме клоуна и дал каждому по конфетке. Когда он ушел, супервайзер спросил у двух других членов команды: «Кто это был?» Каждый из них ответил: «Я не знаю». Затем все трое посмотрели на меня, словно я могла пролить свет на эту загадку. Я просто пожала плечами и сказала: «Похоже, какой-то клоун». Мы все смеялись. Думаю, это одна из причин, по которой я получила работу. © Amanda Read / Quora
- Начальник цеха сегодня после совещания рассказал. Пришел на собеседование парень. Первое впечатление очень положительное, все норм. Задаю последний уточняющий вопрос:
— А почему с прошлого места уволились?
— Да с мастером подрался. Он мне прогул влепил, хотя меня всего-то один день не было. Ну я и психанул. Но я им станок запорол перед уходом, долго помнить будут.
Не стал я его на работу брать. Парень он крепкий, а у меня мастера уже все в возрасте, их беречь надо. © Sibirskix / Pikabu
А какое из ваших собеседований было самым необычным?
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