15+ лихих собеседований, которые надолго врезались в память соискателям и эйчарам

Все, кто хотя бы раз в жизни проходил cобеседование, знают, что это чрезвычайно волнительное мероприятие, потому что результат всегда непредсказуем. Причем как для соискателей, так и для рекрутеров. Одним могут показаться чересчур неадекватными вопросы менеджера по найму, а другие могут столкнуться со странным поведением потенциального кандидата прямо посреди интервью.