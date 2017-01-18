15-летняя балерина plus size вдохновляет десятки тысяч людей со всего мира

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Большинство пользователей восхищается уверенностью Лиззи и называет ее образцом для подражания для женщин по всему миру. Саму юную балерину очень радует, что своим примером она вдохновляет людей. Лиззи старается с юмором реагировать на любые негативные комментарии. Она считает, что «стереотипы создаются, чтобы из разрушать».

Всего за несколько недель с момента публикации видео число ее подписчиков в Instagram превысило 45 тысяч человек, а сам ролик уже посмотрели более 155 тысяч раз. В своем аккаунте Лиззи активно выкладывает и фотографии из балетной школы и с выступлений.

Помимо балета, которым Лиззи занимается с 5 лет, она увлекается джазом и чечеткой, но ее страсть к танцам — это единственное, что действительно очень важно для нее. Сейчас девушка старается похудеть, чтобы стать более здоровой и танцевать еще лучше, но не отрицает, что это тяжело.

«Ты должна будешь работать вдвое усерднее, чем другие, но в конечном счете это стоит того, чтобы доказать недоброжелателям, что они неправы. Делайте, что вы любите, и не позволяйте никому останавливать себя», — советует Лиззи.

AdMe.ru по-настоящему восхищен юной балериной и желает всем своим читателям такой же целеустремленности. Мы уверены, что с такой любовью к танцам и силой воли Лиззи обязательно еще удивит нас всех своей стройной фигурой.