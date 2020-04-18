15+ ярких доказательств того, что общественный транспорт — неисчерпаемый источник курьезных ситуаций

Еду в троллейбусе. Возле окна сидит женщина с таксой, и эта такса смотрит в окно. Внимательно, провожая взглядом заинтересовавшие ее машины, осматривая дальние пейзажи... Женщина с ней так тихо беседует, разъясняя обстановку. Троллейбус подъехал к остановке, и вдруг такса запрыгала, завозилась. Начала ушами подавать знаки какой-то девочке в яркой куртке на остановке. И тут женщина тихо так говорит: «Ну что же ты, это не Оля, это другая девочка, просто у нее курточка такая же». Тут такса поворачивает голову, внимательно смотрит на женщину, потом буквально пожимает плечами, устраивается поудобнее и продолжает смотреть в окно. © Елена Викторовна / Facebook