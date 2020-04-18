15+ ярких доказательств того, что общественный транспорт — неисчерпаемый источник курьезных ситуаций
Каждый из нас хоть раз пользовался метро, автобусом и маршруткой. Это бюджетный и удобный способ передвижения по городу. А еще неисчерпаемый источник вдохновения и кладезь незаурядных историй.
Мы в AdMe.ru убедились: самые запоминающиеся случаи происходят именно в общественном транспорте.
- Ехала как-то в автобусе на учебу. Ехать долго, поэтому решила почитать конспект. На одной из остановок ко мне подсел молодой человек приятной наружности. Ну очень мне понравился, он всю дорогу поглядывал на меня, но не решался познакомиться. И я, в свою очередь, поглядывала на него краем глаза до тех пор, пока он не достал из-под крышки телефона какой-то чек, смачно высморкался туда и положил его обратно. © Подслушано / ideer
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Я настолько стеснительная, что, когда еду в забитом людьми автобусе или троллейбусе, не могу спросить, выходит ли человек передо мной. Я просто боюсь, что я что-то не так скажу. Приходится проезжать еще 2–3 остановки, пока я не смогу сама пройти до выхода. Надоело это все. © Подслушано / ideer
- Еду в маршрутке, где занято только 4 места. Заходит женщина преклонных лет, ставит сумку на место пустое, сама стоит рядом. Водитель резко тормозит, и она падает на меня. Женщина рядом такого же возраста начинает чуть ли не орать на меня, почему я не уступила место. В маршрутке 25 мест. © JuliesBardo / Twitter
- Случай в автобусе. Народу едет много, так что одна молодая мамаша стоит со своей маленькой дочкой, держась за поручень. Вид у нее усталый и задумчивый. Один паренек, видимо, весельчак, заводит с мамашей разговор: «Ой, а что это такая красивая девушка в такой чудесный день и без настроения?» И в таком духе. Мамаша почти не реагирует и, едва улыбнувшись, продолжает молча ехать дальше. Ее дочка строго и пристально так смотрит на паренька. И потом вдруг выпаливает на весь автобус: «Не трогайте маму! Мама в туалет хочет!» Надо было видеть лица пассажиров. Как говорится, весь автобус лежал. © azolotoi / Pikabu
- Еду в метро. Час пик. Слушаю плеер через старые наушники. Кто помнит — включаешь звук даже не на максимум, а музыка играет во все стороны и всем все слышно. Слушаю Максим — «Знаешь ли ты». Тут поезд останавливается в середине тоннеля, у меня в ушах как раз начинается припев, все смотрят на меня и начинают мило улыбаться. Все бы ничего, если я не был бы двухметровым охранником в клубе, одетым как в фильме «Люди в черном». © KaKTuZ / Pikabu
- Вчера ехал в метро с однокурсницей, которая мне давно нравится. В какой-то момент получилось так, что она не удержалась на ногах и начала падать. За долю секунды я успел представить, как романтично я ловлю ее, как встречаются наши взгляды, как все прекрасно... Но в итоге каким-то чудом я сам не удержался на ногах и начал падать. Девушку в итоге ловко поймал другой парень, а я разбил нос. © Палата № 6 / ВК
- В телефоне сфотографирован мой проездной на случай, если я его забуду. Еду в троллейбусе, достаю телефон, показываю экран кондукторше, она как-то странно косится. Я так давно не ездил в транспорте, что по привычке зашел в папку с мемами. Оказывается, несколько секунд я показывал ей свой достаточно пошлый мем. © chilipizdrohan / Twitter
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Однажды в метро женщина пыталась запрыгнуть в уезжающий вагон и протянула руку в закрывающиеся двери, чтобы остановить их закрытие, но ничего не вышло и она осталась на платформе. Забавно, что резкое движение ее руки сорвало с ее плеча клатч, он залетел в вагон. Пока она опомнилась, поезд уехал. Выражение ее лица было бесценно. © Gabriel Bruskoff / Quora
- Я недавно ехала в междугороднем автобусе. Зашел мужчина лет 40, устроился поудобнее, достал раскраску — обычную такую, с детскими картинками — и стал раскрашивать. Рядом сидела женщина, спрашивает:
— Это вы для дочки?
В ответ мужской бас:
— Нет, это для меня. Бесит общественный транспорт, а раскраска успокаивает.
- Ехал в троллейбусе с одного конца города в другой. Уступил место, так как уже было много народу. Стоял сзади возле стенки, и тут мне говорит рядом стоящая бабка:
— Уступи место.
Ответ мой был быстрым, как снежный барс:
— Извиняюсь, но я и так стою.
И тут не менее быстрый ответ:
— На твоем месте стоять удобнее. © ZloyKosmonavt / Pikabu
- Еду вчера в маршрутке, звоню другу и начинаю с ним болтать, тут в ходе разговора замечаю, что звук из трубки у меня не обычный, а стерео. Прислушиваюсь — друг сидит в первом ряду. Понимаю, что уже минут 5 как над нами ржет вся маршрутка. Его голос в трубке тоже затихает — он осознал. И тут без предупреждения друг кричит: «Остановите здесь!» Водитель резко тормозит, и мы с ним, не договариваясь, оба вылетаем из маршрутки с диким хохотом и красными от стыда лицами. Теперь я вообще на маршрутках ездить не буду, только автобусы. © Подслушано / ideer
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Еду в троллейбусе. Возле окна сидит женщина с таксой, и эта такса смотрит в окно. Внимательно, провожая взглядом заинтересовавшие ее машины, осматривая дальние пейзажи... Женщина с ней так тихо беседует, разъясняя обстановку. Троллейбус подъехал к остановке, и вдруг такса запрыгала, завозилась. Начала ушами подавать знаки какой-то девочке в яркой куртке на остановке. И тут женщина тихо так говорит: «Ну что же ты, это не Оля, это другая девочка, просто у нее курточка такая же». Тут такса поворачивает голову, внимательно смотрит на женщину, потом буквально пожимает плечами, устраивается поудобнее и продолжает смотреть в окно. © Елена Викторовна / Facebook
А какие истории случались с вами?