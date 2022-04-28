15+ кулинаров, которым хочется посоветовать обходить кухню стороной
Эксперименты на кухне не всегда протекают гладко. Иногда хочется порадовать близких людей тортом в форме любимого питомца, яблочным пирогом или просто вкусным завтраком. Главное — вовремя вытащить их из духовки и не переборщить с оформлением.
Мы в AdMe.ru не знаем, то ли пожалеть этих бедолаг, то ли посмеяться от души. И хорошо, что они сами с юмором относятся к своим провалам на кухне и даже решили выложить эти фото в сеть.
Это неудавшееся картофельное пюре превратилось в настоящую хоккейную шайбу
Безе в виде овечки неожиданно превратилось в пухлого котика
«Случайно спалила печенье»
Еще немного шоколада, и будет в самый раз
«Решил разогреть в микроволновке яйца с рыбным соусом»
«Пыталась испечь торт на день рождения моей собаки. Что-то явно пошло не так»
«Моим детям не нравится желе, которое я для них приготовила»
«Делал пиццу, а получился пирог»
«По задумке, это должен быть торт в виде кролика»
- Если это должен быть кролик из моих кошмаров, то вы преуспели. © downwardtrajectory / Reddit
«Я хотела испечь пирожные в виде милых зверюшек»
«Сегодня мне исполнилось 28, и мама снова испекла торт в виде мишки, как на мое 6-летие. Надеюсь, это в последний раз»
«У меня под рукой не было шпажек, чтобы зафиксировать кесадилью»
«Это не полный провал — она по какой-то причине сказала да!»
«Выйдешь за меня замуж?»
«Я пытался вынуть пирог, пока он был еще горячим»
- А вы точно смазывали сковороду и клали бумагу для выпечки на дно? © duweldenvarden_ / Reddit
«Попросила сестру сварить курицу, а когда пришла домой, то передо мной предстало такое зрелище»
Жарить печенье Oreo было ошибкой
А какие кулинарные провалы случались у вас?
Фото на превью kuroyuki-okami / Reddit
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