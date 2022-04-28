15+ кулинаров, которым хочется посоветовать обходить кухню стороной

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Эксперименты на кухне не всегда протекают гладко. Иногда хочется порадовать близких людей тортом в форме любимого питомца, яблочным пирогом или просто вкусным завтраком. Главное — вовремя вытащить их из духовки и не переборщить с оформлением.

Мы в AdMe.ru не знаем, то ли пожалеть этих бедолаг, то ли посмеяться от души. И хорошо, что они сами с юмором относятся к своим провалам на кухне и даже решили выложить эти фото в сеть.

Это неудавшееся картофельное пюре превратилось в настоящую хоккейную шайбу

Безе в виде овечки неожиданно превратилось в пухлого котика

«Случайно спалила печенье»

Еще немного шоколада, и будет в самый раз

«Решил разогреть в микроволновке яйца с рыбным соусом»

«Пыталась испечь торт на день рождения моей собаки. Что-то явно пошло не так»

«Моим детям не нравится желе, которое я для них приготовила»

«Делал пиццу, а получился пирог»

«По задумке, это должен быть торт в виде кролика»

Если это должен быть кролик из моих кошмаров, то вы преуспели. © downwardtrajectory / Reddit

«Я хотела испечь пирожные в виде милых зверюшек»

«Сегодня мне исполнилось 28, и мама снова испекла торт в виде мишки, как на мое 6-летие. Надеюсь, это в последний раз»

«У меня под рукой не было шпажек, чтобы зафиксировать кесадилью»

«Это не полный провал — она по какой-то причине сказала да!»

«Выйдешь за меня замуж?»

«Я пытался вынуть пирог, пока он был еще горячим»

А вы точно смазывали сковороду и клали бумагу для выпечки на дно? © duweldenvarden_ / Reddit

«Попросила сестру сварить курицу, а когда пришла домой, то передо мной предстало такое зрелище»

Жарить печенье Oreo было ошибкой