15 кулинаров, которых «видно, в понедельник мама родила»
Не всем нам быть Гордонами Рамзи, это нормально. Но некоторые люди упорно делают все для того, чтобы им запретили появляться на кухне на законодательном уровне. Ибо они сеют там хаос, а в интернете — смех.
Авторы AdMe.ru и сами порой косячат, но в сравнении с фотографиями от сегодняшних героев, наши грехи — это цветочки.
«Впервые купил мед у фермеров. Сбил со стола, доставая из сумки другой товар»
«Хотел пиццу, но уговорил себя купить продукты и приготовить здоровый ужин. Зачем я вообще пытаюсь?»
«Вот что я натворил. Жена смеется надо мной, не переставая»
«Заснул, пока делал мини-пиццы в духовке. Они там „томились“ 8 часов»
«Угадайте, из какой банки я утром случайно отсыпал себе в йогурт?»
Порошковое арахисовое масло (банка справа) и чесночный порошок (банка слева).
«Потратила 6 часов на приготовление лазаньи. Только собиралась попробовать»
«Затеяла печенье с шоколадной крошкой. Получилось это»
«Забыл закрыть кофейный аппарат»
«Я просто хотел бутерброд»
«Сначала десерт растаял, а потом я его еще и уронила»
«Мама уверяла, что справится сама и откроет банку»
«Предупреждая все возможные вопросы. Мама цела. Это была банка домашней аджики, которую мы с братом хранили не по фэншую, что и привело ее в такое взрывное состояние. Ржали с братом долго, когда застали ее на кухне. Обвиняет нас во всем и обижается до сих пор».
«Наши сыновья пришли к нам в гости, чтобы приготовить обед. Я сохраню фотографии этих бисквитов до конца своих дней»
«Жена часто говорит, что я так плох в готовке, что даже тарелку супа не смогу разогреть. Кажется, она была права»
«Сосед по комнате вчера явно перегнул палку. Вот что я увидел утром на кухне»
«Меня больше не должны пускать на кухню»
А какой уморительный косяк на кухне вы заставали?
Фото на превью Shaneblaster / Reddit
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