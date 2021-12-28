15 человек, которые достигли заоблачных высот в искусстве воспитания детей

Дети, кончено, цветы жизни, но иногда эти милые ромашки показывают свой капризный характер. Некоторые родители по-настоящему теряются, когда ребенок в магазине катается по полу и канючит дорогую игрушку. Или ни в какую не хочет есть полезные овощи, а требует только картошку фри с кетчупом.