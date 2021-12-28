15 человек, которые достигли заоблачных высот в искусстве воспитания детей
Дети, кончено, цветы жизни, но иногда эти милые ромашки показывают свой капризный характер. Некоторые родители по-настоящему теряются, когда ребенок в магазине катается по полу и канючит дорогую игрушку. Или ни в какую не хочет есть полезные овощи, а требует только картошку фри с кетчупом.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках лайфхаков по укрощению маленьких вредин.
- Иногда моя дочь начинает плакать из-за какой-то «трагедии» в ее 3-летней жизни: собака лизнула ее, она хочет шоколадного молока, а у нас есть только клубничное. «Где же твоя улыбка? — спрашиваю я и заглядываю под диван и в коробку с игрушками: — Тут нет». Она включается в игру и тоже начинает искать, заглядывает в шкаф и холодильник, а потом обнаруживает «улыбку» за занавеской. И жизнь снова налаживается. © Sheree McDonald / Quora
- Моя 5-летняя дочка дома не ест мясо. Просто наотрез отказывается, а в садике ест. Вот как-то раз муж купил шаверму. Зовем есть, дочь, как всегда, говорит нет. Тогда я ей сказала, что это ее воспитательница передала. Результат — пустая тарелка. © Юлия Колесник / Facebook
- Я любила бутерброды с сыром, но ревела, когда мне предлагали его откусить. И тогда отец нарезал бутерброд на маленькие квадратики, я радовалась и ела с удовольствием. © Огонек / AdMe
- Я работала в детском саду и ходила с детьми на прогулку. Зимой дети любили есть снег. Не помогали никакие уговоры — прятались и ели. Однажды перед выходом я взяла 6 ложек из столовой. Когда увидела их со снегом на варежках и губах, дала каждому по ложке и подвела к сугробам. Сказала, что до конца прогулки всем надо съесть по одному высокому сугробу. Ох, как же им это не понравилось! В общем, так с поеданием снега было покончено. © Galina Rocko / Facebook
- Мой 10-летний ребенок вчера был наказан за придирки к сестре. Наказание он счел неоправданным и решил уйти жить в детдом. Взял рюкзак, оделся и вышел. Минут через 15 вернулся и сказал: «Я решил вернуться! А вы меня искали?» «Конечно, — говорю, — искали. И волновались очень. Как хорошо, что ты вернулся!» Потом он прощения у сестры попросил, и больше они не ругались. © Katsiaryna Masko / Facebook
- Ходили с женой и ребенком по детским магазинам, искали ему штаны потеплее. Слышу из кабинки в примерочной такой диалог:
— Мам, а какое самое главное ругательство?
Мать, видимо, немного замешкавшись, отвечает:
— Они все главные. © vovakip / Pikabu
- Мы с 6-летним племянником поехали на море. Он там прыгал в воде, и его накрыло волной, он напился воды и носом, и ртом. Расплакался.
А я ему: «Ой, классно! Теперь у тебя ангины не будет!»
Он: «Ура! У меня ангины не будет никогда!»
И вот странно, но ангиной с тех пор перестал болеть. © Nadezhdazh Oiih / Facebook
- Стоял с мелкой сестрой в очереди в магазине. Смотрю, мальчик лет 5 канючит у мамы дорогущую машинку с витрины. Вы и сами видели все эти «трясучки» и крики. «Я хочууу машину!» — вопил он. Вся очередь пялилась на них, мать краснела и бледнела. Тогда я крикнул ему: «Эй!» Ребенок перестал кататься по полу и посмотрел на меня. «Ты что, танцуешь?» — я пытался сказать это как можно более презрительно. Моя сестра прыснула от смеха. Рассмеялась и мать мальчика — скорее от облегчения. И другие люди в очереди заухмылялись. Мальчик перестал истерить, и дальше все прошло спокойно. © Stalin Naufahu / Quora
- Доче хоть год и 9, уже «сям-сям». Понял, что лучший выход такой: «Давай попробуй, может, папа поможет, а потом сама». Главное — в итоге эмоционально обратить внимание, как хорошо получилось. В итоге дочь с папой одевается в 3 раза быстрее, чем с мамой. © GERA81 / Pikabu
- Сынулька лет в 5 почему-то потерял аппетит. Похудел, хотя и до того-то был далеко не пончик. Заставлять, просить и умолять было против правил. Пошли обследоваться — болезней нет, паразитов нет. Что дальше? А дальше педиатр назначает попить простые аптечные травяные капельки для аппетита. Горькие, с полынью. Сказала ему, что это важный витамин, будем пить вместе за полчаса до еды. Вместе пили, вместе морщились, кто сильней. Через неделю ел за себя и за того парня. Все, что раньше потерял, быстро нарастил. © IrenaZZZabiyaka / AdMe
- Один и единственный раз сын закатил истерику на пустом месте. Он орал и топал ногами. Сначала я застыла в шоке, а потом вспомнила, что вообще-то я взрослая. Подняла его и осторожно положила на кровать. От удивления он замолчал. Я сказала: «Делай что хочешь, не стесняйся. Ты в своей комнате, и другим людям не придется страдать от этого. Когда будешь готов вести себя цивилизованно, возвращайся». Ушла. Через пару минут сын заглянул на кухню. Я спросила: «Ты сможешь вести себя должным образом?» Он закивал головой. Больше истерик не было. © Sam Humphreys / Quora
- Ехали с дочкой на рейсовом автобусе. Всего-то 2 часа езды и, конечно, без остановок. Зная «водопойный» характер чада, не давала ей много воды за час до отъезда и сводила ее в туалет прямо перед выходом из дома. Но только автобус отъехал — дочка попросилась в туалет. Я решила схитрить. Достаю жевательную резинку и говорю: «Это такая специальная резинка. Если ее держать во рту всю дорогу, то не будет хотеться в туалет». Так и доехали. Но если бы ребенок попросился еще раз, то я, конечно, сказала бы водителю сделать остановку. © Тиночка / AdMe
- Я всегда беру с собой в магазин картонную коробку в сложенном виде. Если мои дети устраивают истерику, я вытаскиваю коробку и спрашиваю: «Хочешь ходить с ней на голове?» Обычно с удовольствием соглашаются — истерика прекращена. © sympaticosquirrel / Reddit
- Дочь в 8 лет спросила, когда ей можно будет пользоваться ругательствами. Говорю, что лет в 18. На что она: «Так долго? Я же все забуду». © BCE***O / Pikabu
- Когда моему сыну было 2 года, у него случались ужасные вспышки гнева в парке. Нам приходилось возвращаться домой. Через пару дней у меня появилась идея. Я сказала ему, что не слышу его, когда он кричит. Сын был так удивлен, что сразу перестал орать. И всякий раз, когда у него случалась истерика, я давала ему понять, что не слышу. Он сразу же понижал голос и объяснял, почему плачет. © Sucharita Deep / Quora
А какие удачные примеры воспитания непосед знаете вы?
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