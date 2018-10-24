15 крутых костюмов для Хеллоуина от пользователей интернета

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Чтобы закатить крутую вечеринку, необязательно покупать тонны реквизита: если есть фантазия, клея и ножниц вполне достаточно. Посмотрите на крутые костюмы пользователей интернета, чтобы убедиться в этом, — одна только парочка «с фильтром» и «без фильтра» чего стоит, не говоря уж про «картину Бэнкси» и манекен, сбежавший из магазина. (Как девушка в нем дышит?)

AdMe.ru собрал примеры необычных костюмов на Хеллоуин и надеется, что они вдохновят вас создать свой собственный.

1. Парный костюм для любителей Instagram

«С фильтром». «Без фильтра».

2. Костюм по мотивам разрезанной шредером картины Бэнкси

3. «На Хеллоуин собираюсь нарядиться собственным котом. Патрик не впечатлен»

4. Инь и ян

5. Эй, у кого манекен сбежал?

6. «В этом году я буду Наоми Уоттс из „Кинг-Конга“»

7. Здравствуйте, вы не хотели бы сняться в фильме ужасов?

8. Питер Пэн и его тень

9. А вот и летающий ховерборд Марти Макфлая из «Назад в будущее»

10. Костюм Хищника, связанный крючком

11. Внучка косплеит бабушку

12. Когда дети больше не хотят наряжаться миньонами и смурфиками

13. Костюм для беременных

14. Ван Гог и его шедевр

15. Домашние питомцы тоже не остаются без костюмов на Хеллоуин

Бонус: действительно страшная тыква

А вы будете праздновать Хеллоуин? Какой костюм будет у вас?