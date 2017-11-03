15 красноречивых доказательств, что мир катится куда-то не туда

Обитателей сети сложно задеть за живое, но оказывается, что еще не все грани человеческого существования знакомы нам достаточно хорошо.

AdMe.ru собрал фотографии, которые подтверждают, что у жизни еще есть чем нас удивить.

Страшнее стоматологов могут быть только их учебные манекены

Да и в кафе нельзя расслабляться

С миньонами тоже что-то не так

И со снеговиками

Играть с папой — это совсем не то, что с мамой

Когда попросил хозяина тебя сфотографировать, а у него тоже лапки

Ну, знаете, даже для блюд на Хеллоуин должен быть какой-то предел

Когда зашел купить колбаски к завтраку, но почему-то передумал

Простой способ проверить, готов ли ты к детям

Или к совместной жизни с девушкой

«Это заколка для волос, которую оставила моя девушка. Я едва не получил сердечный приступ».

Нет, ну формально тут все правильно

Ктулху уже не тот

Когда хотел испечь «смайлики», а получился собственный филиал ада

Кто-нибудь понимает, что здесь вообще происходит?

И как теперь все это развидеть?

Фото на превью IsoBuster/Facebook, ebay

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  • 3 ноября 2017
  • 2223

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