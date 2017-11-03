15 красноречивых доказательств, что мир катится куда-то не туда
Обитателей сети сложно задеть за живое, но оказывается, что еще не все грани человеческого существования знакомы нам достаточно хорошо.
AdMe.ru собрал фотографии, которые подтверждают, что у жизни еще есть чем нас удивить.
Страшнее стоматологов могут быть только их учебные манекены
Да и в кафе нельзя расслабляться
С миньонами тоже что-то не так
И со снеговиками
Играть с папой — это совсем не то, что с мамой
Когда попросил хозяина тебя сфотографировать, а у него тоже лапки
Ну, знаете, даже для блюд на Хеллоуин должен быть какой-то предел
Когда зашел купить колбаски к завтраку, но почему-то передумал
Простой способ проверить, готов ли ты к детям
Или к совместной жизни с девушкой
«Это заколка для волос, которую оставила моя девушка. Я едва не получил сердечный приступ».
Нет, ну формально тут все правильно
Ктулху уже не тот
Когда хотел испечь «смайлики», а получился собственный филиал ада
Кто-нибудь понимает, что здесь вообще происходит?
И как теперь все это развидеть?
Фото на превью IsoBuster/Facebook, ebay