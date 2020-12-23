15+ мохнатых, которые сколотили банды, чтобы добиться своего от человека

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Как известно, кошки гуляют сами по себе, но очень даже умеют работать сообща, когда нужно надавить на хозяина и добиться своего. Все, у кого есть домашние питомцы, знают, что в команде они превращаются в реальную силу, с которой невозможно не считаться.

Мы в AdMe.ru с удовольствием посмотрели фотографии усатых бандитов, которые привыкли решать все свои вопросы большинством.

«Бандиты выселили хозяина и еще издеваются над ним»

«Пошел в ванную, а когда вернулся, обнаружил, что мое мое место на кровати уже занято»

Эти парни здесь явно не за тем, чтобы посуду мыть

«Сортировка наших кошек»

«Отлично, обогреватель теперь наш!»

«Самая крутая черная команда, которую я когда-либо видел»

Это почти как обложка альбома бойз-бенда. Каждый выражает свою индивидуальность по-своему. © brando-calrissian1 / Reddit

«Поставил воду на стойку и пошел к машине, а когда вернулся, обнаружил вот это»

«Выключи свет, мы пытаемся здесь спать!»

Это 3 фазы ярости. «Немного злой», «очень злой» и «лучше беги»! © roguelikeme1 / Reddit

«Терпеливо ждем угощения»

«Пытался сфотографировать этот гамак для продажи, потому что обычно им никто не пользуется»

«Онлайн-курс прошел успешно»

«Наконец-то нашел банду, к которой хочу присоединиться»

Похоже, что здесь все места уже заняты

«Поиграй с нами, Дэнни»

«Наши дела тебя не касаются, человек, закрой дверь»

Смотрите, чтобы эти парни не перешли вам дорогу

«Кошачий совет обсудил, как замусорили за зиму газоны, и остался очень недоволен этим, но надеется, что ситуация скоро изменится»

«Кошки требуют, чтобы я сегодня осталась дома. Кража моих очков — отличный способ меня удержать»

«Мне пришлось купить второй офисный стул, потому что они отняли этот»

«Пришел домой, а на полу пустой контейнер от кошачьих лакомств»