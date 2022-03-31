15+ котиков, у которых настройки вернулись к заводским

Кошки поистине уникальные животные. Разыгравшись, они могут даже наплевать на гравитацию и взобраться по отвесной стене. В такие моменты чистого безумия главное — успевать их снимать и постить в сети.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, запечатлевших странное поведение хвостатых, которые словно слетели с катушек.

«Похоже, он не совсем понимает, для чего нужна эта штука»

«Он пытается пить воду из ведра»

«Он так здоровается»

Она даст фору йогам

«Он зачем-то так иногда делает»

Когда решил взглянуть на мир под другим углом

«По какой-то причине она просто решила смотреть в стену»

«Он облизывает одеяло и забывает убрать язык»

«Она одержима салатом»

«Космонавт»

«Моя кошка делает это каждый раз, когда я меняю простыни»

«Никогда раньше не видел, чтобы кот так лежал. Он похож на человека, свесившего ноги из гамака»

«Кот моих родителей дремлет после тяжелого дня»

«Это величественный зверь»

«Вот так он смотрит в окно прямо из центра комнаты»

«Моя кошка сидит так постоянно»

«Никто в доме не может вынести его поведение, а мне нравится»

Вот что творит с котами эта штука

Мои кошки совершенно ненавидят запах цитрусовых — это слишком для их маленьких носиков. © boygoblin / Reddit

«Сегодня утром проснулся от этого. Мне стало страшно»