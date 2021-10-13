15+ владельцев котиков, которые никогда не будут одинокими. Даже если захотят

Некоторые кошки всегда готовы составить компанию своим хозяевам. И неважно, что именно нужно делать: есть, спать, ремонтировать мебель или играть в компьютерные игры, — эти пушистики непременно будут рядом. Они и на кухню с человеком пойдут, и в ванную следом увяжутся. И ведь, если разобраться, в отсутствии приватности есть один большой плюс: если за вами по пятам ходит кот, вы никогда не узнаете, что такое одиночество.

Мы в AdMe.ru считаем, что некоторая навязчивость усатых-полосатых — это не порок. А в бонусе мы припасли для вас доказательство того, что котики все же понимают, когда мешать двуногим не нужно. Главное, доходчиво до них это донести.

У вас когда-нибудь бывало такое чувство, будто за вами кто-то наблюдает?

«Уже 6 лет не могу спокойно воспользоваться ванной в одиночестве»

«Это Роузи. Каждое утро она сидит вот так и осуждающе смотрит на меня, пока я крашусь»

«Сквозь сон почувствовала какую-то тяжесть в груди. Открываю глаза — и вот»

Каждому, кто работает дома, время от времени необходим взгляд опытного супервайзера

«Я набрала ванну. Коты через 0,0001 секунды: „Мать, ты тонешь? Мам, тебе помочь? Мы будем тут рядом, ты, если что, кричи“»

Потому что человека нельзя оставлять в ванной одного

«Я все задавался вопросом, почему во время собеседования у меня спрашивали: „Вы любите кошек?“ и „Есть ли у вас проблемы с личным пространством?“»

«Она ни на минутку не может оставить меня в покое. Люблю ее»

«Лечи его, лечи! Сохраняйся! Да кто ж тебя так играть научил?»

«Приболела, поэтому лежу в постели. А они меня лечат. Красным я нарисовала на фото положение своих ног»

«Он очень любит моего мужа и требует, чтобы тот всегда носил его на ручках, как ребенка»

«Был один, когда смотрел телевизор, уже засыпая. Проснулся и увидел это»

Кому нужен будильник, если каждое утро можно просыпаться от звуков энергичного причмокивания сантиметрах в 15 от своего лица?

Хозяйка этой кошки купила кофейный столик и хотела переделать его. Ее помощница тут как тут

«И так каждый раз, когда я захожу на кухню перекусить»

Вот почему работа еще не закончена

Он думает, что помогает

«Сказать, что они всегда за мной ходят, — это ничего не сказать»

Бонус: «Попросила кошку не мешать мне во время уборки. Она все поняла»