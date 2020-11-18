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15+ кондитеров, которых можно смело возвести в ранг королей выпечки

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Каждый, кто хотя бы раз сам готовил торт, знает, что это дело непростое. Оно требует немало терпения, труда и опыта, именно поэтому профессиональные кондитеры оттачивают свое мастерство годами. Результаты их кулинарных опытов достойны всяческих похвал.

Мы в АdMe.ru обожаем сладости, поэтому с удовольствием разглядываем фотографии пользователей сети, на которых они запечатлели свои съедобные шедевры. А бонусом покажем, как выглядит неудачная попытка приготовить торт.

«Я приготовила печенье с героями мультфильмов 90-х»

© BombDaBananas / Reddit

  • Они так похожи на настоящих персонажей, что выглядят так, будто их создала машина. Какая потрясающая работа! © weezimo / Reddit

Мечта фанатов «Гарри Поттера»

© Lydia_San_Dayo / Reddit

«Мама приготовила морковный суши-торт на мой день рождения»

© _WhaLes_ / Reddit

«Мне нравится печь, я готовлю с 6 лет»

© kaseroni23 / Reddit

«Торт „Гомер Симпсон“»

© Craftastrophe / Reddit

«Бабушка рассказала мне, что в детстве мама сделала ей розовый торт с хризантемами. Это торт, который я приготовила бабуле на 83-летие»

© Ladylydiva / Reddit

«Французское печенье макарон»

© sugardevotion / Reddit

«Торт с печеньем»

© master_mom / Reddit

«Моя сестра Джуди приготовила для меня торт на день рождения. Я от него в восторге!»

© nursewaifu / Reddit

«Горжусь персиковым печеньем, которое приготовила на прошлой неделе»

© noahwaybabe / Reddit

Домашнее мороженое с медом

© Dustinwickett / Reddit

Торт с темным шоколадно-сливочным кремом

© juperson / Reddit

«Колбасный торт»

© AleCamachoD / Reddit

«Дочка попросила замок из „Холодного сердца“»

© -kimbecile- / Reddit

«Некрономиконы» в фиалковых обложках с тиснением и мраморным рисунком. Все съедобно

© WeirdWondrous / Reddit

«Только что закончила этот милый торт с привидениями, не могу смотреть на него без улыбки»

© Cook_Brooke_ / Reddit

«Я сделал торт, меняющий цвет»

© mountainlavender / Reddit

«Испекла торт „Мария-Антуанетта“, чуть не сошла с ума от количества деталей — было грустно его резать потом»

© BakesTotalSense / Reddit

«Лимонный торт с ванильным сливочным кремом»

© uniqueartist97 / Reddit

«Лазанья» из мороженого

© cataids69 / Reddit

«Пирог „Малиновый Йода“»

© ThePieous / Reddit

«Сделала это для внучки: она ​​хотела шоколадный торт с балеринами»

© Peggy14411441 / Reddit

Бонус: «Я пекарь-любитель и хотел бы поделиться с вами своим шедевральным провалом. Это мой 4-й торт»

© -_-eliza / Reddit

А какими десертами вы радуете своих близких?

Фото на превью Lydia_San_Dayo / Reddit
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