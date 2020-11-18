15+ кондитеров, которых можно смело возвести в ранг королей выпечки
Каждый, кто хотя бы раз сам готовил торт, знает, что это дело непростое. Оно требует немало терпения, труда и опыта, именно поэтому профессиональные кондитеры оттачивают свое мастерство годами. Результаты их кулинарных опытов достойны всяческих похвал.
Мы в АdMe.ru обожаем сладости, поэтому с удовольствием разглядываем фотографии пользователей сети, на которых они запечатлели свои съедобные шедевры. А бонусом покажем, как выглядит неудачная попытка приготовить торт.
«Я приготовила печенье с героями мультфильмов 90-х»
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Они так похожи на настоящих персонажей, что выглядят так, будто их создала машина. Какая потрясающая работа! © weezimo / Reddit
Мечта фанатов «Гарри Поттера»
«Мама приготовила морковный суши-торт на мой день рождения»
«Мне нравится печь, я готовлю с 6 лет»
«Торт „Гомер Симпсон“»
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Вы очень хорошо уловили это выражение лица. © reagan2024 / Reddit
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Это круто! Жалко его есть. © Gowingnator / Reddit
«Бабушка рассказала мне, что в детстве мама сделала ей розовый торт с хризантемами. Это торт, который я приготовила бабуле на 83-летие»
«Французское печенье макарон»
- Мне бы было жалко их есть. © Infitential / Reddit
- Я отдаю их своему другу, у которого есть дети, чтобы они могли съесть их за меня. © sugardevotion / Reddit
«Торт с печеньем»
«Моя сестра Джуди приготовила для меня торт на день рождения. Я от него в восторге!»
«Горжусь персиковым печеньем, которое приготовила на прошлой неделе»
Домашнее мороженое с медом
Торт с темным шоколадно-сливочным кремом
«Колбасный торт»
- Две мои черные таксы одобряют! © RNprn / Reddit
«Дочка попросила замок из „Холодного сердца“»
«Некрономиконы» в фиалковых обложках с тиснением и мраморным рисунком. Все съедобно
«Только что закончила этот милый торт с привидениями, не могу смотреть на него без улыбки»
«Я сделал торт, меняющий цвет»
«Испекла торт „Мария-Антуанетта“, чуть не сошла с ума от количества деталей — было грустно его резать потом»
«Лимонный торт с ванильным сливочным кремом»
«Лазанья» из мороженого
«Пирог „Малиновый Йода“»
- У меня глупый вопрос: что вы с ними делаете после выпечки? © Have-a-Good-Day-Bud / Reddit
- Едим, конечно. © ThePieous / Reddit
«Сделала это для внучки: она хотела шоколадный торт с балеринами»
- Ты лучшая бабушка. © ddubyagirl / Reddit
- Твоя внучка везучая девочка! © theawkwardmermaid / Reddit
Бонус: «Я пекарь-любитель и хотел бы поделиться с вами своим шедевральным провалом. Это мой 4-й торт»
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Я от души посмеялся, спасибо. © AtomicWolf425 / Reddit
А какими десертами вы радуете своих близких?