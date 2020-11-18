15+ кондитеров, которых можно смело возвести в ранг королей выпечки

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Каждый, кто хотя бы раз сам готовил торт, знает, что это дело непростое. Оно требует немало терпения, труда и опыта, именно поэтому профессиональные кондитеры оттачивают свое мастерство годами. Результаты их кулинарных опытов достойны всяческих похвал.

Мы в АdMe.ru обожаем сладости, поэтому с удовольствием разглядываем фотографии пользователей сети, на которых они запечатлели свои съедобные шедевры. А бонусом покажем, как выглядит неудачная попытка приготовить торт.

«Я приготовила печенье с героями мультфильмов 90-х»

Они так похожи на настоящих персонажей, что выглядят так, будто их создала машина. Какая потрясающая работа! © weezimo / Reddit

Мечта фанатов «Гарри Поттера»

«Мама приготовила морковный суши-торт на мой день рождения»

«Мне нравится печь, я готовлю с 6 лет»

«Торт „Гомер Симпсон“»

«Бабушка рассказала мне, что в детстве мама сделала ей розовый торт с хризантемами. Это торт, который я приготовила бабуле на 83-летие»

«Французское печенье макарон»

Мне бы было жалко их есть. © Infitential / Reddit

Я отдаю их своему другу, у которого есть дети, чтобы они могли съесть их за меня. © sugardevotion / Reddit

«Торт с печеньем»

«Моя сестра Джуди приготовила для меня торт на день рождения. Я от него в восторге!»

«Горжусь персиковым печеньем, которое приготовила на прошлой неделе»

Домашнее мороженое с медом

Торт с темным шоколадно-сливочным кремом

«Колбасный торт»

Две мои черные таксы одобряют! © RNprn / Reddit

«Дочка попросила замок из „Холодного сердца“»

«Некрономиконы» в фиалковых обложках с тиснением и мраморным рисунком. Все съедобно

«Только что закончила этот милый торт с привидениями, не могу смотреть на него без улыбки»

«Я сделал торт, меняющий цвет»

«Испекла торт „Мария-Антуанетта“, чуть не сошла с ума от количества деталей — было грустно его резать потом»

«Лимонный торт с ванильным сливочным кремом»

«Лазанья» из мороженого

«Пирог „Малиновый Йода“»

«Сделала это для внучки: она ​​хотела шоколадный торт с балеринами»

Бонус: «Я пекарь-любитель и хотел бы поделиться с вами своим шедевральным провалом. Это мой 4-й торт»

Я от души посмеялся, спасибо. © AtomicWolf425 / Reddit