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15+ комментаторов, которые точно потирали руки, радуясь, что шутка удалась

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Иногда пролистываешь пост в интернете и вдруг натыкаешься на просто бомбические комментарии к нему. В такие моменты думаешь о том, что неплохо бы учредить премию для авторов самых метких высказываний.

Мы в AdMe.ru пробежались по комментариям пользователей сети и решили, что некоторые из них заслуживают пристального внимания.

1.

© bash.im

2.

© HUMAN. / Pikabu

3.

© bash.im

4.

© bash.im

5.

© bash.im

6.

© Simulacris / Pikabu, © Qwertyn / Pikabu

7.

© BeshenaiaLisa / Pikabu, © ooowooo / Pikabu

8.

© cincyfan04 / Reddit, © AlwaysOpenMike / Reddit, © ag408 / Reddit, © dbronner710 / Reddit

9.

© https://pikabu.ru/story/tot_ili_inoy_otvet_4530872 / Pikabu

10.

© susgawd / Twitter, © jozuintern / Twitter

11.

© VeryDrinkingMan / Pikabu, © 127490 / Pikabu, © Mr.Willikins / Pikabu

12.

© valenayaspers / Twitter, © zlyuka_klyuka / Twitter

13.

© perepeljuk84 / Reddit, © XxRedditor080704xX / Reddit

14.

© bash.im

15.

© silkas / Pikabu

16.

© bash.im

17.

© Yaghiz / Reddit, © scubamari / Reddit

А какие яркие комментарии в сети встречали вы?

Фото на превью HUMAN. / Pikabu
2521111
986