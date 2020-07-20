15+ комментаторов, которые точно потирали руки, радуясь, что шутка удалась
Иногда пролистываешь пост в интернете и вдруг натыкаешься на просто бомбические комментарии к нему. В такие моменты думаешь о том, что неплохо бы учредить премию для авторов самых метких высказываний.
Мы в AdMe.ru пробежались по комментариям пользователей сети и решили, что некоторые из них заслуживают пристального внимания.
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А какие яркие комментарии в сети встречали вы?
Фото на превью HUMAN. / Pikabu