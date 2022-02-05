15 комментаторов, которые точно метят не в бровь, а в глаз

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Чувством юмора в интернете уже особо и не похвастаешь: шутников здесь пруд пруди. Но иногда в комментариях появляются такие бриллианты, что хочется просто встать с кресла и щедро осыпать автора овациями.

AdMe.ru старается не упускать яркие перлы, поэтому вот вам очередная подборка высказываний сетевых острословов.

Про оплату в кафе

А о чем еще так можно говорить-то?

Все по делу

И не он один так подумал

В интернете можно найти инструкцию к любому процессу

Похуже любого фильма ужасов

К серьезным вопросам

В тишине раздался звук

О том, к чему приводят диеты

Стоит только дать огню шутки разгореться

Ну что непонятного-то?

Ищем правильную трактовку

А чем не решение?

Отличный сценарий для фильма ужасов

А какие примеры остроумия в сети вы видели?

Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.