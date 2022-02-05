15 комментаторов, которые точно метят не в бровь, а в глаз
Чувством юмора в интернете уже особо и не похвастаешь: шутников здесь пруд пруди. Но иногда в комментариях появляются такие бриллианты, что хочется просто встать с кресла и щедро осыпать автора овациями.
AdMe.ru старается не упускать яркие перлы, поэтому вот вам очередная подборка высказываний сетевых острословов.
Про оплату в кафе
А о чем еще так можно говорить-то?
Все по делу
И не он один так подумал
В интернете можно найти инструкцию к любому процессу
Похуже любого фильма ужасов
К серьезным вопросам
В тишине раздался звук
О том, к чему приводят диеты
Стоит только дать огню шутки разгореться
Ну что непонятного-то?
Ищем правильную трактовку
А чем не решение?
Отличный сценарий для фильма ужасов
А какие примеры остроумия в сети вы видели?
Внимание: в феврале 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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