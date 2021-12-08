15 комментаторов, которые не пройдут мимо поста в интернете, не добавив щепотку остроумия

За добрую половину юмора в сети отвечают комментарии. Уморительная реплика способна даже самый скучный пост превратить в шутку, из-за которой живот от смеха заболит. Ну что смешного, казалось бы, в посте о 20-летии со дня кинопремьеры «Гарри Поттера»? А комментаторы и тут нашли за что зацепиться.

Мы в AdMe.ru те еще любители почитать комментарии, и в сегодняшней статье мы собрали для вас очередную подборку.

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