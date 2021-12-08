15 комментаторов, которые не пройдут мимо поста в интернете, не добавив щепотку остроумия
За добрую половину юмора в сети отвечают комментарии. Уморительная реплика способна даже самый скучный пост превратить в шутку, из-за которой живот от смеха заболит. Ну что смешного, казалось бы, в посте о 20-летии со дня кинопремьеры «Гарри Поттера»? А комментаторы и тут нашли за что зацепиться.
Мы в AdMe.ru те еще любители почитать комментарии, и в сегодняшней статье мы собрали для вас очередную подборку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
А у вас в копилке есть пара скриншотов с остроумными комментариями? Или, может, вы и есть тот самый комментатор, без чьих метких замечаний ни один пост не обходится?
Фото на превью Depositphotos.com
Поделиться этой статьёй