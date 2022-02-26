15 комментаторов, которые могут словом десятку в тире вышибать

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Писать крутые комментарии в интернете — это настоящее мастерство, которое по меркам современного времени вполне можно приравнять к искусству. Не за горами тот день, когда учетную запись в соцсетях будут присваивать ребенку уже в роддоме, а про успешных блогеров рассказывать в школах.

Мы в AdMe.ru восхищаемся пользователями, которые мастерски владеют словом и на любой пост могут мигом выдать остроумный комментарий.

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Когда пишешь в надежде на ответ, но каждый хочет поговорить о своем

Иногда кажется, что это даже хорошо, что люди не понимают птичьего языка

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Тайна вечно сверлящего соседа раскрыта

Этот неловкий момент, когда телевизор умнее тебя

Smart с англ. переводится как «умный».

У каждого свои монстры в стиральных машинах

Когда ты даешь верный ответ на собеседовании

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