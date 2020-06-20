15 комментариев от тех, кто не может сдержаться и что-нибудь не ляпнуть
Иногда и хочется промолчать, но слова сами соскакивают с языка. А уж если этот язык еще и острый, то ваша шутка точно не останется незамеченной на просторах сети. Как это случилось с комментариями из нашей статьи — о звонке кукухе, двушке с татуировкой дракона и Лошадии Пржевальском.
Мы в AdMe.ru не понаслышке знакомы с ситуациями, когда сдержаться и не высказаться не удается, и сделали для вас подборку случаев, когда все закончилось всеобщим дружным смехом.
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А вы помните случаи, когда вам удалось остроумно ответить на едкую реплику собеседника или удачно пошутить?