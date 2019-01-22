15 комментариев от людей, которым палец в рот не клади

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Что бы мы делали без креативных людей с обалденным чувством юмора, которые умеют поднять настроение одним комментарием? Наверное, ходили бы угрюмые и грустные. А так посмотрите на 15 потрясающих комментариев и зарядитесь позитивом на весь день.