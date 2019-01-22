15 комментариев от людей, которым палец в рот не клади
Что бы мы делали без креативных людей с обалденным чувством юмора, которые умеют поднять настроение одним комментарием? Наверное, ходили бы угрюмые и грустные. А так посмотрите на 15 потрясающих комментариев и зарядитесь позитивом на весь день.
Мы в AdMe.ru уверены, что у вас тоже есть чем поделиться. Скидывайте нам в комментарии свои самые-самые уморительные варианты.
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Фото на превью Ugin242 / pikabu