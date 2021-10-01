15 комиксов о том, какой была бы наша жизнь, если бы никто никогда не врал

То, как сильно меняется жизнь человека, если он начнет говорить только правду, отлично показано в фильме «Лжец, лжец» с Джимом Керри. Обычные люди, вероятно, не так часто кривят душой, как герой кинокартины. Но все же зачастую умалчивают о чем-то важном, недоговаривают, а иногда и сознательно врут.

Мы в AdMe.ru решили представить, что было бы, если бы все вокруг говорили друг другу только правду. Как ни крути, тогда жизнь заиграла бы новыми красками.

На рынке

В детском саду

В хозяйственном магазине

При ремонте техники

При встрече с бывшими

На собеседовании

В продуктовом магазине

В магазине техники

На птичьем рынке

В браке

При общении со свекровью

При покупке вещей с рук

В школе

На свадьбе

В магазине одежды