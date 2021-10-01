15 комиксов о том, какой была бы наша жизнь, если бы никто никогда не врал
То, как сильно меняется жизнь человека, если он начнет говорить только правду, отлично показано в фильме «Лжец, лжец» с Джимом Керри. Обычные люди, вероятно, не так часто кривят душой, как герой кинокартины. Но все же зачастую умалчивают о чем-то важном, недоговаривают, а иногда и сознательно врут.
Мы в AdMe.ru решили представить, что было бы, если бы все вокруг говорили друг другу только правду. Как ни крути, тогда жизнь заиграла бы новыми красками.
На рынке
В детском саду
В хозяйственном магазине
При ремонте техники
При встрече с бывшими
На собеседовании
В продуктовом магазине
В магазине техники
На птичьем рынке
В браке
При общении со свекровью
При покупке вещей с рук
В школе
На свадьбе
В магазине одежды
Если бы вы могли сделать так, чтобы один человек в мире всегда говорил вам только правду, то кто бы это был и почему?
Поделиться этой статьёй