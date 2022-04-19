15 комичных историй о знакомстве с родителями, которые потом захочется внукам рассказывать

Несомненно, знакомство с родителями своей второй половинки — это важный этап развития отношений. И всем обычно хочется, чтобы он прошел идеально, без глупых шуточек и неожиданностей. Но судьба, как правило, распоряжается иначе и решает посмеяться именно в такой ответственный момент. Ну чтобы он уж точно стал незабываемым событием в жизни молодой пары. Так и рождаются истории, в которых путают сестру парня с его мамой или же девушку с ходу привлекают к ведению быта.

Мы в AdMe.ru питаем слабость к жизненным историям, а что может быть жизненнее, чем волнительная встреча с семьей возлюбленного. Каждый из нас через это проходил, а потому нам очень легко понять героев этой статьи.

Знакомство с родителями девушки выпало на 8 Марта. Хотел понравиться, решил сделать подарок матери девушки. Спросил у отца, что дарил он. Ответил, что теща его была в восторге от фартука и набора полотенец. Купил я красивый набор ложек, думал, все, понравится точно. Да и девушка говорила, что мать у нее женщина простая. В общем, подарил, вроде счастливая была, благодарила и приговаривала, мол, не стоило. А потом услышал, что она девушке жалуется, дескать, жмот твой новый парень, вы не пара. © Подслушано / Ideer

Очень боялась знакомства с родней мужа (на тот момент еще парня). Готовилась к встрече, узнавала у него подробности о маме и сестре, чтобы не ляпнуть что-то лишнее. Настал день икс. Вся такая красивая прихожу в гости, меня встречает мама парня. Я ей: «Добрый день, Анна Васильевна, замечательно выглядите, мне Леша столько о вас рассказывал». Тут слышу голос из комнаты: «А что он там обо мне рассказывал?», и выходит его мама. А встречала нас его сестра, которая старше меня всего на 3 года. Весь вечер было неловко перед ней. © Подслушано / Ideer

Привел меня муж знакомиться с его семьей. Его отец решил воспользоваться приездом сына и поставить новый унитаз. Они его установили, и все бы ничего, но закрепить в дубовую доску, закрутив шурупы, не могли: заработали мозоли, сломали отвертку, но никак. Психанули и ушли. А я решила попробовать мамин лайфхак: она, когда закручивала шурупы, их о мыло терла, и они прекрасно вставали. Видели бы вы лицо свекра, когда они вернулись, а унитаз был закреплен. Муж у меня потом месяц выпытывал: «Как?!» © Подслушано / Ideer

Я опаздывал на первый ужин с родителями девушки, а автомобиль передо мной, как назло, полз с черепашьей скоростью. Пытался обогнать, но фиг там. Когда я, наконец, смог их объехать, то даже обернулся, чтобы посмотреть на тех, кто там сидел. В общем, въезжаю во двор своей девушки, а через минуту туда приехал тот самый автомобиль. Да, они оказались родителями моей возлюбленной. © Professor_doom / Reddit

При первой встрече сказала родителям парня, что терпеть не могу врачей. А дело было так: в ресторане они заказали какое-то блюдо, на которое у меня аллергия, и я такая: «Ой, не хотела бы я попасть в больницу с приступом аллергии, ненавижу врачей». Сказала я так лишь потому, что в последнее время часто ходила на осмотры и ужасно устала. Ах да, родители моего парня — врачи, и он тоже. Видели бы вы, какими огромными стали их глаза. © Comprehensive_Cap357 / Reddit

Когда-то давно, в молодости, были у меня отношения с одним молодым человеком. Так вот, его папа при встрече представился мне по имени и отчеству, а вот у мамы, судя по всему, не было даже имени. Во всяком случае, ее мне представили так: «А это моя жена». И все, просто «жена». В общем, не сложились у нас с тем юношей отношения. Это уже другая история, хотя это знакомство с родителями и стало первым звоночком о том, что не моего романа героем он был. © Тетушка Феклушка / AdMe

С родителями парня познакомилась впервые, когда они позвали нас на празднование юбилея. Пришли с цветами, поздравили, и нас пригласили за стол. Кто же знал, что нас посадят за отдельный «детский» стол к другим таким же «детям», как и мы: мужикам под 40 и их женам (а моему парню 28). Оказалось, в их семье «детям» следовало сидеть отдельно от умудренных опытом взрослых, потому что нечего нам участвовать в серьезных взрослых разговорах. Как мой парень вырос нормальным в такой семье, не понимаю. © Подслушано / Ideer

Много лет назад впервые ужинал с родителями своей бывшей и попал в неловкую ситуацию. Я, когда ем картошку, всегда разминаю ее до состояния пюре. Так вот, когда я сделал так за их столом, ее отец заорал: «Картошку так не едят!» Я понятия не имел, что делать, и посмотрел на мать девушки в поисках помощи. А она глянула таким, знаете, учительским взглядом, встала со своего места, взяла мои руки в свои, держа в них нож и вилку, и разрезала оставшиеся 2 картофелины на четвертинки. Трапезу мы закончили в тишине, и они все смотрели на то, как я ем. © GodTheory / Reddit

Первые слова моей свекрови прямо на пороге: «Не вздумай называть нас мамой и папой, только по имени и отчеству». А 20 лет спустя ее любимая жалоба на меня: «Она никогда не называла нас мамой и папой, принципиально зовет только по имени и отчеству». © Svetlana Sin

А я, когда впервые встретился с семьей девушки, обнаружил, что они, мягко говоря, старомодны. За ужином женщины и готовили, и убирали со стола, пока мужчины сидели и ели. Было полное ощущение, что я попал в 1950-е. А когда я решил помочь вымыть посуду, остальные мужчины пялились с выражениями на лицах в духе: «Ты что творишь?» И ведь девушка моя очень милая, но вот ее семья меня пугает. © SuperSpy_ / Reddit

Моя свекровь очень открытый и добрый человек. При знакомстве она мне сказала, что из всех невесток она любила только бывшую девушку моего мужа. Я до сих пор иногда вспоминаю об этом и все думаю, что бы это значило. © Жанна Лисовская

Когда я знакомилась с родителями бывшего, его мама спросила, не стоят ли у меня зубные протезы. По ее словам, мои зубы слишком идеальны и никак не могут быть настоящими. © Dianne Janse van Vuuren / Quora

Несколько раз давал деньги нищему деду, который рылся в мусорных баках возле дома. Он никогда ничего не просил, просто мне его жалко было. Рублей по 50–100, мне не жалко, а ему хотя бы поесть можно будет. В общем, как-то встречал я на вокзале будущих тещу с тестем (это как раз было моментом нашего знакомства), потом повез их домой. Идем к подъезду, и тут из мусорного бака выскакивает, как черт из табакерки, этот дед и, улыбаясь во весь беззубый рот, кричит мне: «Привет, сынок!» Теща остолбенела, конечно. © Achronim / Pikabu

Подвозил домой свою девушку, а ныне невесту. Ее мама предложила мне попробовать домашнее желе. Как оказалось, оно было из острого перца халапеньо, а мой организм плохо переносит острую пищу. В итоге я выпил тонну молока, чтобы унять остроту, а затем надолго заперся в туалете. А там, плюсом ко всему, была сломана цепочка слива. И пока я чинил это все, чтобы смыть за собой, девушка, стоя за дверью, рассыпалась в извинениях. Что ж, по крайней мере, теперь они знают, что мне нельзя давать острое. © Eode11 / Reddit

Встречалась с парнем, все было вроде как серьезно. Пришли к нему домой знакомиться с родителями, а его маман готовит ужин. Ну я, как вежливая девочка, конечно, поинтересовалась, надо ли помочь. А она поставила передо мной тарелку с куском рыбы, выдала пинцет и велела вытаскивать оттуда мелкие косточки. Мол, она своему Васеньке (имя изменено) всегда косточки вытаскивает. Ну и пока я, капитально офигев, выковыривала эти кости, она популярно мне поведала о пищевых привычках своего сыночки и о том, к какому бытовому обслуживанию он привык. © Мира Кустова / AdMe