15+ коллег, которые по степени зловредности превзошли даже соседа с дрелью
Рабочий коллектив — вторая семья, важно уметь выстраивать отношения с ее членами, находить к каждому индивидуальный подход. Но, к сожалению, коллег мы не выбираем, а потому иногда приходится мириться с выходками, от которых волосы становятся дыбом и мурашки бегут по спине.
Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, чью работу по уровню стресса давно пора приравнять к вредному производству.
«Коллега решил попробовать каждый пончик»
«Никогда не наматывает шнур»
«Вот так коллега хранит масло»
«Загружают посудомоечную машину в офисе»
«Мой напарник всегда так обрезает коллегам соломинки»
«Каждый день кладет свои сумки перед микроволновкой»
«Вот так коллега складывает вещи»
«Они побросали пустые фантики и недоеденные конфеты обратно в коробку»
Рогатка из скрепок — идеальный инструмент для отправки записок коллегам, когда они не отвечают в чате
«Эта прошлогодняя фотография опять всплыла в моей памяти: на работе нарезали шоколадный торт»
«Работая в ремонтной мастерской, коллега разбил телефон, чинить ленится, а теперь и еще заряжается только так»
«На 3-й минуте матча коллега пролил воду на столе. Накрыл лужицу протоколом. К 29-й минуте лужица превратилась в лед. Протокол примерз»
«На работе никогда не выбрасывают старую туалетную бумагу и просто начинают пользоваться новой»
«У меня этот клубок с резинками уже 6 лет, я тщательно сохраняю его форму, аккуратно беру по одной штуке зараз. Одолжил коллеге на один день»
«Оставляет свой телефон с включенным миганием при уведомлении и направляет на меня»
«Я работаю с какими-то неадекватными людьми и дико устаю от них уже в первый час работы»
«Оставляют чайные пакетики в раковине, а ведь мусорное ведро находится в 30 сантиметрах»
«Мой коллега всякий раз делает это с ящиком, который мы должны открывать каждые 10 минут»
А у вас с коллегами царит взаимовыручка и понимание или они тоже умеют подкидывать проблем?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью mauryseth / Reddit
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