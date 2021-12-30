15+ коллег, которые по степени зловредности превзошли даже соседа с дрелью

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Рабочий коллектив — вторая семья, важно уметь выстраивать отношения с ее членами, находить к каждому индивидуальный подход. Но, к сожалению, коллег мы не выбираем, а потому иногда приходится мириться с выходками, от которых волосы становятся дыбом и мурашки бегут по спине.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, чью работу по уровню стресса давно пора приравнять к вредному производству.

«Коллега решил попробовать каждый пончик»

«Никогда не наматывает шнур»

«Вот так коллега хранит масло»

«Загружают посудомоечную машину в офисе»

«Мой напарник всегда так обрезает коллегам соломинки»

«Каждый день кладет свои сумки перед микроволновкой»

«Вот так коллега складывает вещи»

«Они побросали пустые фантики и недоеденные конфеты обратно в коробку»

Рогатка из скрепок — идеальный инструмент для отправки записок коллегам, когда они не отвечают в чате

«Эта прошлогодняя фотография опять всплыла в моей памяти: на работе нарезали шоколадный торт»

«Работая в ремонтной мастерской, коллега разбил телефон, чинить ленится, а теперь и еще заряжается только так»

«На 3-й минуте матча коллега пролил воду на столе. Накрыл лужицу протоколом. К 29-й минуте лужица превратилась в лед. Протокол примерз»

«На работе никогда не выбрасывают старую туалетную бумагу и просто начинают пользоваться новой»

«У меня этот клубок с резинками уже 6 лет, я тщательно сохраняю его форму, аккуратно беру по одной штуке зараз. Одолжил коллеге на один день»

«Оставляет свой телефон с включенным миганием при уведомлении и направляет на меня»

«Я работаю с какими-то неадекватными людьми и дико устаю от них уже в первый час работы»

«Оставляют чайные пакетики в раковине, а ведь мусорное ведро находится в 30 сантиметрах»

«Мой коллега всякий раз делает это с ящиком, который мы должны открывать каждые 10 минут»

А у вас с коллегами царит взаимовыручка и понимание или они тоже умеют подкидывать проблем?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.