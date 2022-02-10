15+ историй о чудаковатых коллегах, с которыми рабочая рутина превращается в настоящий аттракцион

С коллегами мы зачастую проводим больше времени, чем с семьей и друзьями. Задумываясь над этим, искренне завидуешь людям, у которых на работе царит благоприятная атмосфера, сотрудники адекватные и отзывчивые, а любые споры решаются мирным путем. И лишний раз сочувствуешь тем, чей коллектив не оставляет ни единого шанса на идиллию и спокойное существование.

Мы в AdMe.ru перечитали уже уйму историй о невыносимых коллегах и сослуживцах с причудами, с которыми всегда нужно быть начеку, и все равно не перестаем диву даваться. Но бонус напомнит, что «дружный коллектив» — это не только затертая фраза в описании вакансии.

Моя коллега рассказала, как ее бабка от бесплодия вылечила. Да-да, именно бабка и именно от бесплодия (которое в диагнозе не значилось), ведь врачи и таблетки за полгода не дали результата. А та святая женщина сняла с нее «порчу», и коллега сразу забеременела. Вот прям через 3 ночи пришла на УЗИ, а там беременность! И ничего, что срок 6 недель... Но вылечила именно бабка! © avgalery / Pikabu

Отец всегда гордился, что его зовут как Гагарина — Юрий Алексеевич. Так всегда и отвечал. Знакомился недавно с новой коллегой и по своей традиции представился: «А меня зовут как Гагарина». Коллега зависла на пару минут, а затем переспросила: «Полиной, что ли?» © slyhedge / Twitter

Я недавно наблюдала, как моя коллега долго-долго листала таблицу Excel, а затем, добравшись в самый ее конец, достала калькулятор и принялась складывать числа вручную. И к этому человеку обращались по разным IT-проблемам, когда я только пришла работать в офис. © Emila Irus / Quora

Вчера одна моя коллега принесла надувную подушку, плед, мягкую игрушку и легла спать прямо в своем кресле. После к ней подошел начальник, спросил, что это за детский сад и все в таком духе. Та коллега не растерялась и ответила: «Это было в обеденный перерыв, а не в рабочее время, во-первых. Во-вторых, никто же от моего получасового сна не умер, всем лишь лучше стало, что я дурацких вопросов не задавала. В-третьих, зависть — очень плохая штука». Думала, что ее после таких слов уволят, а сегодня на дверях в кабинет начальника увидела текст: «С 13:00 до 14:00 не беспокоить: я сплю!» © Палата № 6 / VK

У нас на работе была девушка, у которой ипотека, и она ходила всем жаловалась и выпрашивала еду. Однажды у коллеги лежала уже надкусанная шоколадка, так она подошла и со словами «Ну, тебе же не жалко» съела ее. Наверное, не стоит говорить, что ее не очень любили. © Ani4ka Borisova / AdMe

Один мой коллега постоянно приносил снимки разных экзотических животных и показывал их всем в комнате отдыха, рассказывая о своем путешествии в Африку или другую страну, где эти звери водились. Вот только все эти фото он скачивал из интернета и сам распечатывал. Если бы он принес снимок амурского тигра, я бы 100 % нашел его по запросу в Google. Обычно это были фото из разных зоологических брошюр. © Unknown author / Reddit

«Кто-то из нашего офиса оставляет на столах своих коллег вот такие фигурки из бумаги».

Справедливость восторжествовала: в нашем офисе наконец-то наказан воришка еды! Этот безымянный герой достал из морозилки, вскрыл и надкусил... брикетик замороженного мотыля, которым моя коллега кормит аквариумных рыбок. Представляю его чувства, когда у него во рту постепенно оттаял комок червей. Ну а так ему и надо. © Подслушано / Ideer

Вышла моя жена на новую работу. Коллектив небольшой, женский. И работает там пожилая тетенька лет 70. Вчера директор тихо сказала что-то этой женщине и та упала в обморок. Ее, естественно, быстро привели в чувство, а моей впечатленной жене директор сказала: «Вы за нее не волнуйтесь, она здоровее нас с вами. В обморок она падает каждый раз, когда ей на ошибки указываешь. Она даже головой ни разу не ударилась». © Toshan81 / Pikabu

2 года назад устроилась на новую работу. В первый же день поругалась с одной сотрудницей. Набежали доброжелатели: «Не ссорься с ней, она на тебя настучит! Кучу людей выжила». Ха! На меня? Пусть стучит. Потому что не получится. Я никогда не косячу: не умею опаздывать, не прогуливаю, не сплетничаю, работаю на совесть и не боюсь таких. Спустя 2 года уволили ее. А я... начальник отдела. Ни на кого не стучу и не воюю. Я просто работаю. © Подслушано / VK

Мне как-то пришлось работать с пожилым мужчиной, который каждый день приходил на работу в гриффиндорском шарфе, а в его кабинете висел постер к фильму «Сумерки». Из-за него в офисе всегда стоял неприятный старческий запах, а еще он любил слушать попсу конца 90-х. На вопросы, касающиеся работы, он обычно отвечал 20-минутным монологом о моделях поездов. Странный тип. © picture_me_turkin / Reddit

Моя коллега — женщина преклонных лет, глуповатая, но с большим самомнением. Считает себя опытной и уважаемой, хотя за свои 40 лет работы так всей своей работы и не запомнила. Ей настолько важно почувствовать себя авторитетом, что недавно, когда я вытряхнула корзину для бумаг в общую мусорку, она важно мне кивнула и прокомментировала: «Правильно ведро держишь». © Подслушано / VK

У нас в офисе была одна пренеприятнейшая особа. Она всегда говорила «Сделай одолжение...», а затем перекладывала свою работу на кого-то другого. Но я прямым текстом дал ей понять, что со мной этот номер не пройдет. © Laurence Olivier / Quora

На очередном тимбилдинговом мероприятии я в восхищении толкнула Олю:

— Смотри, как Никита круто выступил!

— Угу, — сказала она. — Дома ему передам.

— Дома? Так вы вместе?

— Ну да, лет 5 уже женаты.

— Но на работе по вам и не скажешь: приходите в разное время, не разговариваете, на обед ходите не вместе.

— Света, я с ним сплю, я с ним завтракаю, я с ним ужинаю. Могу я хоть пообедать самостоятельно?! © MadTillDead / Pikabu

— Смотри, как Никита круто выступил! — Угу, — сказала она. — Дома ему передам. — Дома? Так вы вместе? — Ну да, лет 5 уже женаты. — Но на работе по вам и не скажешь: приходите в разное время, не разговариваете, на обед ходите не вместе. — Света, я с ним сплю, я с ним завтракаю, я с ним ужинаю. Могу я хоть пообедать самостоятельно?! © MadTillDead / Pikabu Ем на кухне, окно открыто, слушаю, как коллеги снаружи активно обсуждают и осуждают меня за то, что «на работу просто приходит, с людьми минимально общается, даже не посплетничать с ней». Обнаглела я, конечно, работать на работу прихожу. © yadeathcoree / Twitter

«Мой коллега пытался заточить мои отличные кухонные ножи с помощью болгарки и напрочь испортил лезвия».

Коллега устраивала в обеденный перерыв пробежку (хотела похудеть с 90 кг до 70), потом продолжала работать до вечера. Все бы ничего, но душа у нас в офисе не было. Она просто переодевалась опять из спортивного в рабочее. Благоухала так, что никакие открытые окна не помогали. © NPh / AdMe

Сидели как-то с коллегами в ресторанчике. Одна девушка была в положении, сидела на диване, и живота совсем не было видно. А с учетом ее любви к спорту выглядела она просто замечательно. Официант начинает с ней флиртовать: улыбается, подмигивает. И тут она выпрямляется и говорит: «Что, разве не заметно, что мне уже удачно подмигнули?»

Нужно было видеть выражение лица этого официанта. © Подслушано / Ideer

Бонус: когда коллектив действительно дружный

Когда-то занимала управленческую должность и набирала персонал. Работа с деньгами, без общения с клиентами, но частые звонки между сотрудниками. На собеседование пришла глухая девушка, читала по губам и писала ответы в телефоне. Взяла ее, сообщила всем сотрудникам, что новенькая не слышит и ей нужно писать сообщения. Поняла, что мои ребята лучшие, когда они создали общий чат, в котором переписывались на обеде. Просто для того, чтобы глухая девушка могла участвовать в разговорах за столом. © PivBear / Pikabu