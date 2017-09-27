15 клевых историй о папах, с которыми можно и в огонь и в воду

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда мужчина становится папой, он сразу же наделяется магической суперсилой, чтобы всегда прийти на помощь своему чаду, поддержать его и наставить.

AdMe.ru собрал смешные и в то же время теплые истории о том, что с папой не пропадешь.