15 клевых историй о папах, с которыми можно и в огонь и в воду
Когда мужчина становится папой, он сразу же наделяется магической суперсилой, чтобы всегда прийти на помощь своему чаду, поддержать его и наставить.
AdMe.ru собрал смешные и в то же время теплые истории о том, что с папой не пропадешь.
- Были на пляже с мужем и сыном (8 лет). Забыли взять кепки-панамки, солнце жарит. Ну, я пошла домой за панамками. Вернулась, вижу картину: сын закопан в песок, только голова торчит. Мужа нет. Спрашиваю: «Где папа?». Ребенок жизнерадостно отвечает: «Папа купается!». «А ты почему здесь?» Не менее жизнерадостно: «А он меня закопал, чтоб я не потерялся».
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Проходим вечером с дочерью мимо почтовых ящиков в подъезде, а там пятеро мужиков с пивом, двое даже дымят. Дочь: «Так, с пивом и сигаретами — на улицу!». Правильно, чего бояться? С ней же ПАПА. Я уже план эвакуации продумал и кого бить первым прикинул. А мужики — ничего так: послушно потянулись к выходу...
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Моя семилетняя сестренка, увидев по телевизору передачу про галлюциногенные вещества, решила спросить у отца: «Папа, что такое галлюцинации?». Отец не растерялся и ответил так, чтобы у ребенка никогда не возникало желания ощутить эти самые галлюцинации на себе: «Вот кажется тебе, что ты хлеб режешь, а на самом деле бабушку!». Больше никаких вопросов не возникало.
- Интеллигентное семейство моих друзей летом выезжает на дачу.
По возвращении с оной мать семейства обнаружила у дочки... гм... вшей.
— У тебя голова чесалась? — спрашивает мать у прелестной крошки.
— Чесалась, — отвечает дочь.
— А почему ты мне не сказала?
— Я папе говорила.
— И что же отвечал папа?
— «Давай почешу»...
- Были времена, когда мой муж укладывал нашего пятилетнего сына и не рассказывал ему сказки, как большинство родителей, а читал небольшие научно-популярные лекции. Сыну это нравилось, и, когда против обыкновения мне выпала честь уложить его, он попросил меня: «Расскажи мне про лазер или про молекулы». Потом посмотрел на меня, подумал и продолжил: «Или хотя б про колобка».
- Мне всегда было обидно, что родители не помнили, как я начал ходить, но зато помнили, как сделал первые шаги старший брат. Наш отец работал на вахте, и его не было дома иногда по несколько месяцев. После очередного такого отсутствия он вернулся домой с отросшей бородой. После долгой разлуки он захотел обнять сына, которого давно не видел, но тот не узнал отца и, испугавшись, встал на ноги и побежал к маме.
- В далеком детстве мой отец придумал лайфхак. Всегда, когда он чинил розетки или выключатели, он давал мне деревянную палку и говорил, что, если его начнет бить током, я палкой должен откинуть его в сторону. Из-за этого я никогда не пытался ничего пихать в розетку или баловаться с проводами, ибо очень боялся электричества. Только через годы я понял, что в такие моменты квартира была обесточена.
- Как-то пошла в детстве с отцом на охоту. Идем по лесу, он учит читать следы и показывает норы лис. Откуда-то появляется здоровая кабаниха и мчится на нас. Отец поднимает ружье и стреляет в нее. Тушка падает в метре от моих ног.
— Никогда ничего не бойся, доча, я тебя от всего защищу.
После этого случая я ничего не боюсь. Только своего отца.
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Как отцу троих детей мне кажется, что я могу обездвижить и зафиксировать любого человека. Сделать головокружительную карьеру в ММА мне мешает осознание того, что дальше включатся рефлексы и я попытаюсь либо накормить противника кашкой, либо вытереть ему носик.
- Все дети в детстве падали, многие бежали их поднимать, кто-то кричал. Мой отец придумал гениальную фразу. Когда я падал, он говорил: «Иди ко мне, я тебя подниму». Я вставал сам и шел. Проверил фразу, когда двоюродный брат упал, — работает!
- В детстве родители часто брали меня с собой на «взрослые» дни рождения. Однажды после дня рождения моей крестной мы с родителями шли к ней в гости на следующий день. На мой вопрос «почему крестная празднует 2 дня?» папа ответил, что мы идем похмеляться. С тех пор для меня слово «похмеляться» стало означать продолжение празднования на следующий день. И когда в садике на выпускном мне дали слово, я сказала, что праздник мне очень нравится и надеюсь, что все мы придем похмеляться на следующий день. Ржал только папа.
- Батя в детстве после какого-то моего жесткого проступка взял шнур и со всей дури хлестанул себя по ноге. Потом показал мне красно-синюю полосу с кровоподтеком и предупредил, что в следующий раз я весь буду такой. Сработало.
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Сегодня ехал в лифте, зашли девочка с папой. Папа весь такой хмурый, в полицейской зимней форме. Девочка лет 12 разговаривала без умолку: «А вот такой браслет и тебе сплету, папуль, нравится?» и т. д. Папа был непоколебим. И тут девочка прижимается к его руке и нежным-нежным голоском произносит: «Мяу»! Папа тут же растаял и выдал басом: «Мяу!». Это было так мило.
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Вчера сыну, пяти лет от роду, в стоматологии вырвали первый молочный зуб, а сегодня запломбировали две дырки. Оба раза он даже не пискнул. После стоматологии везу его в садик:
— Смотри, как хорошо все получилось, — вчера не испугался, сегодня все вытерпел. Кто молодец?
— Ты, папа, молодец.
- В детстве мама не уследила за мной и я побежал на проезжую часть. Не добежав до нее 2 метра, я рухнул на землю. Папа сбил меня с ног яблоком. Говорил потом, что до меня было метров десять — не успели бы добежать раньше, чем я б выбежал на дорогу. И поэтому он зафигачил в меня яблоком. Спасибо, батя.
А приз лучшему папе года уходит...
По материалам Pikabu