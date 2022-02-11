15+ изобретений, без которых мы всю жизнь обходились, а теперь они нам срочно нужны

Мы так привыкли к вещам, которые нас окружают, что не задумываемся о том, что их можно сделать еще функциональнее и практичнее. Например, добавить сковородкам специальный слив для воды и жира, чайным кружкам — держатель для ложки, а сами ложки сделать двусторонними: чтобы одним краем мешать сахар, а другим набирать необходимое количество чая или кофе.

AdMe.ru вместе с пользователями сети изучил удачные примеры дизайна, которые стоило бы ввести в нашу жизнь повсеместно.

1. На дне упаковки лапши быстрого приготовления есть специальный слив для воды

2. На ручке этой чашки есть подставка для чайных ложек. При этом кружку удобно держать

3. Дверца туалета спроектирована таким образом, что не остается щели

4. Коробка сделана так, что в нее можно свободно просунуть руку

5. На этих рыбацких шортах есть специальная пуговица с лезвием, которым можно отрезать леску

6. Это гениально. Больше не нужно сливать воду со сковороды с половиной вашего обеда

7. Найден идеальный пакет для пиццы

8. В этом пальто есть специальная петелька, чтобы было куда повесить ремешок от него

9. Поездка в таком автобусе успокаивает

10. Эти значки в виде музыкальных инструментов продаются в мини-футлярах

11. Эти скамейки двусторонние

12. «Моя мама собирает пазл с изогнутыми деталями»

13. «На моих перчатках есть скребок для стекол»

14. В Корее на остановках стоят лавочки с подогревом. Вот это забота

15. Это можно использовать одновременно как мерную чашку и ложку

16. Этот производитель делает футболки для людей после операции или с особенными потребностями. В специальное отделение можно установить дренаж или мешок для стомы

17. Эта небольшая полка в шкафчике для ванной нужна, чтобы туда можно было положить зубную пасту. А зубья слева держат щетку

18. В этот тюбик с кремом встроен вакуумный насос, который позволяет использовать средство до последней капли

19. Идеальное мыло найдено: оно не приклеивается к мыльнице, потому что на нем есть специальная наклейка