15 изображений, которые непросто понять с первого взгляда

Иногда, бросив быстрый взгляд на некоторые картинки, можно увидеть оптическую иллюзию. Так происходит потому, что цвета сливаются, из-за чего изображение выглядит иначе, чем на самом деле. Например, у объекта может появиться неожиданное продолжение. Сотни пользователей интернета ежедневно делятся визуальными пазлами, и нам нравится разглядывать такие фотографии.

По этой причине AdMe.ru решил показать вам 15 картинок, которые выглядят отредактированными в фотошопе, но на самом деле они просто причудливо сняты.



1. У этой кошки как будто всего одна лапа

2. «Моя „бестелесная“ собака»

3. «Могу поклясться, что мой друг был в лодке, но на фото почему-то он оказался в воде...»

4. Как насчет 3D-покрывала?

5. «Кошка породы сфинкс, за которой мы присматриваем, с этого угла выглядит так, что ее можно посыпать специями и поставить в духовку на 180 °С»

6. Это окно выглядит как картина

7. «Это фотография моей подруги и ее мамы. Я до сих пор не понимаю, что происходит...»

8. «Она лежит в моей постели»

9. Так-так-так, что это тут у нас: стена или лестница?

10. «Прогуливаясь по Филадельфии сегодня, я увидел это закамуфлированное здание»

11. «Мой двухголовый пес»

12. «Я в походе. Выгляжу так, будто у меня одна нога»

13. «Голова моей кошки выглядит прозрачной»

14. «Присмотритесь получше: это ноги не моей мамы»

15. Представляем вам гигантскую кошку