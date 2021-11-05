15 изображений, которые непросто понять с первого взгляда
Иногда, бросив быстрый взгляд на некоторые картинки, можно увидеть оптическую иллюзию. Так происходит потому, что цвета сливаются, из-за чего изображение выглядит иначе, чем на самом деле. Например, у объекта может появиться неожиданное продолжение. Сотни пользователей интернета ежедневно делятся визуальными пазлами, и нам нравится разглядывать такие фотографии.
По этой причине AdMe.ru решил показать вам 15 картинок, которые выглядят отредактированными в фотошопе, но на самом деле они просто причудливо сняты.
1. У этой кошки как будто всего одна лапа
2. «Моя „бестелесная“ собака»
3. «Могу поклясться, что мой друг был в лодке, но на фото почему-то он оказался в воде...»
4. Как насчет 3D-покрывала?
5. «Кошка породы сфинкс, за которой мы присматриваем, с этого угла выглядит так, что ее можно посыпать специями и поставить в духовку на 180 °С»
6. Это окно выглядит как картина
7. «Это фотография моей подруги и ее мамы. Я до сих пор не понимаю, что происходит...»
8. «Она лежит в моей постели»
9. Так-так-так, что это тут у нас: стена или лестница?
10. «Прогуливаясь по Филадельфии сегодня, я увидел это закамуфлированное здание»
11. «Мой двухголовый пес»
12. «Я в походе. Выгляжу так, будто у меня одна нога»
13. «Голова моей кошки выглядит прозрачной»
14. «Присмотритесь получше: это ноги не моей мамы»
15. Представляем вам гигантскую кошку
По вашему мнению, какая фотография самая обескураживающая в этой подборке? Вы когда-нибудь делали похожие кадры? Если да, поделитесь ими с нами и другими читателями.
Фото на превью thebigreddog91 / Reddit
Поделиться этой статьёй