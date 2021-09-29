15 историй знакомств, узнав о которых, Голливуд тут же захочет выкупить права на экранизацию
В фильмах и книгах знакомства влюбленных, как правило, интригующие и увлекательные. Но если вам кажется, что в реальной жизни все более прозаично, то мы советуем почитать подборку историй от пользователей сети, которые вас мигом переубедят.
Мы в AdMe.ru ахнули от того, насколько разными бывают знакомства и развитие отношений у людей.
- Парниша проводил мою подругу после дискотеки до дома и решил на следующий день продолжить знакомство. Пришел к ней, она вышла из дома, а он и говорит: «Здравствуйте, Лариса дома?» Она отвечает, мол, так я Лариса. Он не узнал ее, ведь мы, 16-летние девушки, собирались на дискотеки в 90-х так: волосы накручивались на бигуди, потом начесывались и укладывались так, чтобы стояли. Потом слой тоналки потолще, тени разноцветные, румяна, помада. Колготки в сеточку, мини-юбка чуть шире пояса, каблуки. Лариса вышла к нему днем другая: халатик, тапочки, хвостик на голове и полностью умытая. Ну ничего, поженились. © liliyabelaya20 / Pikabu
- Папа моего друга шел на свою свадьбу, когда заметил одну девушку, которая прогуливалась неподалеку. В итоге он не пошел на собственную свадьбу, а отправился провожать ее домой. Они женаты уже около 40 лет. © cakeismyliife / Reddit
- Зарегистрировалась я в одной группе в соцсетях. С одним парнем языками зацепились. Страницы у обоих закрытые. В какой-то момент прилетает вопрос: «А где ты живешь? Может, встретимся?» И запрос в друзья. И тут мы оба офигели. У нас, как оказалось, куча общих друзей, жили мы в соседних домах, а самое главное — мы тусили в течение 6 лет в одной компании, но ни разу до этого не встречались и не были знакомы. Мы даже потом нашли фото, где он был сначала на одной встрече и ушел, а через время туда пришла я. Конечно, все закончилось свадьбой и удивлением друзей. © bobrena / Pikabu
- Мама — девушка на тусовке, у которой воспалился аппендицит. Папа — единственный, у кого в деревне был мотоцикл, чтобы отвезти ее в больницу. © MissGerman / Pikabu
- Мой избранник много гастролировал с цирком. Мы тусовались несколько недель, а потом я сбежала с его цирком, чтобы проводить с ним больше времени вместе и узнать, получится ли у нас что-то серьезное. Теперь мы женаты. © LynxInYourSynx / Reddit
- Я был в кафе и проходил мимо решетчатой перегородки, когда увидел симпатичную девушку. Я сказал ей, что ее глаза через решетку напомнили мне взгляд велоцираптора из «Парка юрского периода». Она засмеялась и рассказала, что утром как раз читала племяннице книгу об этих динозаврах. Затем она поведала мне некоторые факты о них, и я понял, что она тоже своего рода чокнутая. Теперь мы счастливы вместе. © thekind253 / Reddit
- У моих родителей тоже романтичная встреча была. Мама работала в магазине продавщицей, батя — в автоколонне таксистом. Как-то раз в обед батя с парочкой друзей зашли в магазин прикупить батон с кефирчиком. Мама брезгливо сморщила нос: «Фу, как бензином воняет!» Батя (а он был в робе, ремонтировал машину, «Волгу»): «Смотрите, девушка, как бы он не стал любимым запахом!» Через год поженились. © Herurgia / Pikabu
- Папа жил в общежитии, мама жила там же. Он был молодым лейтенантом и попросил у нее на посиделки с друзьями магнитофон, который каким-то образом умудрился сломать. Мама сказала, что либо он покупает новый, либо берет ее в жены. Вот уже больше 25 лет он говорит, что лучше бы он деньги отдал. © whiteatack / Pikabu
- Бабушка моей подруги жила в Канаде во время Второй мировой войны и с детства была глухой из-за болезни. Она страдала от одиночества и поместила в газету объявление о том, что ищет друга по переписке. Тем временем дедушка моей подруги был на войне и получил от своей матери посылку, завернутую в газету. Ту самую, где было объявление бабушки. Он начал писать ей. Стоит добавить, что со временем его слух начал ухудшаться из-за взрывов на войне и он стал глухим. В конце концов они поженились, завели детей, и теперь они самая симпатичная пожилая глухая пара на свете. © salamat_engot / Reddit
- Историю знакомства моих родителей считаю очень романтичной. Тогда после учебы нужно было по распределению работать, иначе большой штраф. А определили маму в какую-то глухомань. Мама перед отъездом поехала к морю отдохнуть, накупаться. Там познакомилась с папой. Оказалось, что они из соседних городов. Папа узнал, что мама должна уезжать в глухомань, и сказал ей в последний день отпуска: «Или ты выходишь за меня замуж, или мы больше никогда не увидимся». Без штрафа не уезжать по распределению можно было только замужним. А осилить штраф — нереально. Через 2 недели будет 30 лет их совместной жизни. © FenekUshastyi / Pikabu
- Я был на занятиях, где танцуют свинг, отрабатывал упражнения, меняя партнеров. Урок окончился, и преподаватели объявили, что через пару недель будет мастер-класс, посвященный тому, как делать поддержки, и что нам нужно найти кого-то, кому мы можем доверять, чтобы вместе сделать этот подъем. Девушка, с которой я танцевал в конце занятия, смотрит на меня и говорит: «Готовься». И тут же прыгает мне на руки. Вскоре после этого мы начали встречаться. © Thatotherguy2 / Reddit
- Моя бабушка жонглер и акробат, работала в цирке. Настоящая красавица, фанаты за ней стайками бегали. А вот мой дед после армии был тем еще хулиганом. Пристроил его по знакомству один товарищ в цирк подрабатывать. Он за животными ухаживал и в целом по хозяйству трудился. Спустя годы он стал инспектором манежа, который объявляет выход артистов во время выступлений. Но это в будущем, а в то время бегал мой дед за моей бабушкой вместе с другими поклонниками, цветы дарил, в любви признавался. А она не верила, что он всерьез. И вот как-то раз цирк отправлялся на гастроли, и сказала моя бабушка деду: «Если любишь, будешь ждать, и коль не разлюбишь и дождешься, то тогда я выйду за тебя замуж!» Так она и уехала с гастролями больше чем на год, забыв о деде. А вот дед о ней не забыл. И в первый же день, когда группа вернулась с гастролей, он встретил ее у поезда с букетом и фразой: «Завтра в загс идем, я уже обо всем договорился». Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь. © grimmone / Pikabu
- Однажды я гулял с друзьями в парке, и с моего велосипеда все время слетала цепь. Меня это так раздражало, что я просто кинул велик вперед. Он случайно повернул направо, немного прокатился и врезался в сидевшую на земле девушку. Я был уверен, что она даже не заговорит со мной после такого. Но мы помолвлены, вместе уже почти 4,5 года. © Rubitrons / Reddit
- Я встретила парня на одном фестивале 4 года назад. Я на минутку отошла от кемпинга, а когда вернулась, увидела, что мое кресло занял какой-то парень. Сесть было некуда, и я просто села ему на колени. Теперь мы живем вместе. © Isbit / Reddit
- У меня бабушка шла по базару с матерью, увидела красивого солдата в форме. Загляделась, упала и сломала ногу. Этим и привлекла дедушку. Он всегда говорил: «Она как меня увидела, так сразу упала к моим ногам». © miracle907 / Pikabu
Расскажите вашу историю знакомства с любимым человеком. Были ли у ваших знакомых запоминающиеся первые встречи?
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