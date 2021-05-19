15+ историй, в конце которых обычно добавляют: «Неудобно получилось»
Наверное, все в жизни хотя бы раз попадали в неловкую ситуацию, когда от стыда хочется просто провалиться свозь землю. Одни в таком случае сразу пасуют, краснеют и уходят, потупив взор. Другие, наоборот, собирают волю в кулак и пытаются держать хорошую мину при плохой игре, до конца не показывая своего смущения.
Мы в AdMe.ru точно знаем, что человек, который умеет во что бы то ни стало сохранять самообладание, может из любой ситуации выйти с гордо поднятой головой.
- Ехала с таксистом сегодня утром, настроение отличное, а у него в салоне так классно пахнет баней, вот будто сосновые полешки, смола, вах! Говорю ему: «У вас так баней вкусно пахнет». Он помолчал и отвечает: «Это у меня гараж сгорел». Дальше едем молча. © Morgana2803 / Pikabu
- Идем с парнем за руку, проходим мимо одной женщины, она ему что-то сказала, ну и он ей что-то ответил. Идем дальше, и я спрашиваю: «А кто это?» А он мне: «Моя мама». А я просто мимо нее прошла, неловко получилось. © strygovets_d / Twitter
- Я постриглась, но слишком коротко, и очень об это жалела, поэтому заказала в интернете накладной конский хвостик. Вечером подружка предложила прогуляться по магазинам, и я пошла с новой прической. Как раз открылась новая парикмахерская, поэтому на улице было много народу, люди стояли по обе стороны дороги, раздавая листовки с рекламой и приглашая войти. Мы шли с высоко поднятыми головами, как по красной ковровой дорожке. Внезапно мой хвост отстегнулся! Я быстро пошла вперед, молясь про себя, чтобы никто этого не заметил. В этот момент какой-то мальчишка громко крикнул: «У тебя волосы упали!» Подружка начала смеяться. Я покраснела и, склонив голову, подняла свой конский хвост. © Jane Smith / Quora
- Написали с парнем друг другу одновременно. Он мне поздравление и признание в любви, а я ему песенку кинула. © norednohead / Twitter
- У зятя юбилей. Сваты сняли ресторан, начали поздравлять. Дошла очередь до сватьи, и она: «Счастья тебе, сынок, и подружку в придачу молодую и красивую!» Типа шутка. Мне как помоями в лицо плеснули. Дождался своей очереди, поздравил зятя и в конце добавил, глядя на свата: «Мы ж, Николаич, тоже еще не старые, и тебе желаю молодуху».
И сел. Сватья, надо отдать должное, отреагировала спокойно. Только с юбилея мы больше с ними не общались. © Danelia1975 / Pikabu
- Стою, читаю истории в телефоне, руки заняты. Нажимаю не на оценку, а на шкалу, и из-за капелек воды не получается — пробую губами. Вдруг слышу какой-то шум, поворачиваю голову, а там стоит мой знатно обалдевший дядя. Ну вот представьте: он уставший приходит с работы, и тут я стою и целую губами телефон. Похоже, это один из самых неловких моментов. © Палата № 6 / VK
-
В 7-м классе в меня втрескался мальчишка по имени Билли Джо Боб. Я избегала его всевозможными способами. Однажды он принес в школу свою гитару и таскал ее за собой весь день. А когда во время обеденного перерыва я стояла с друзьями, он подошел ко мне, растолкал моих друзей и начал петь мне серенаду под гитару. Я не помню, что он пел, но пару раз там звучало мое имя. И да — петь он не умел. Мои одноклассники до сих пор вспоминают об этом: «Эй, а помнишь, как Билли Джо Боб...». © Mina Zavary / Quora
-
Привез жену к стоматологу, сам остался ждать на улице. Смотрю, ребенок наш в машине начинает просыпаться. Я хватаюсь за перекладины на крыше и начинаю качать. Малыш вроде задремал обратно. И тут вдруг слышу за спиной ехидный голос: «Простите, а что вы делаете?» Я оборачиваюсь и вижу двух милиционеров: один офицер, другой с автоматом. И оба как-то на меня глядят нехорошо. И тут я смотрю на ситуацию со стороны: стоит здоровый мужик и машину раскачивает. Пришлось показать спящего ребенка, он проникся, посмеялись. Но неудобно было. © Ityryp / Pikabu
-
Сегодня на работу решила поехать на такси. Приехал красивый водитель, смотрел на меня всю дорогу в зеркало заднего вида, рассыпался в комплиментах: «Ты сегодня очень замечательно выглядишь, красавица просто, а глаза какие бездонные, только из-за них на тебе и женюсь. Ну улыбнись, а ну-ка, шире, еще шире». Я скромно молчала, а когда ему в улыбке показала все свои 32 зуба, поняла, что в ушах у него гарнитура и все эти слова он говорил не мне. А в зеркало смотрел на меня, потому что думал, что я неадекватная какая-то. Неловко получилось. © Палата № 6 / VK
-
У меня был очень строгий учитель физики, над которым никто не решался пошутить. И вот однажды я опоздала на урок, захожу в класс и не вижу там учителя, тогда я встаю руки в боки и радостно кричу: «Ага, я вовремя!» Мои друзья замерли и смотрят мне в глаза. Я огляделась и увидела нашего физика, сидящего в дальнем углу от двери. У меня чуть глаза не вылезли из орбит, я сказала: «Простите, сэр». И села. Все, включая учителя, начали смеяться. © Akansha Singh Gautam / Quora
-
Однажды мы гуляли с подругой и ее парнем, и вдруг он объявляет: «Я здесь живу, заходите». Подруга явно была ошарашена, она ни разу не была у него дома и не встречалась с его семьей. Мы познакомились с его мамой, и тут она, совершенно игнорируя мою подругу, начала засыпать меня вопросами: сколько у меня братьев и сестер, чем занимается мой отец и так далее. Позже меня осенило, что у парня был еще старший брат, и его мама хотела, чтобы он женился первым, вот и начала обо мне расспрашивать. Подружка находилась буквально на грани слез, ведь это был один из самых важных моментов в ее жизни — первая встреча с родителями, где она должна была произвести достойное впечатление. © Unknown author / Quora
-
Познакомилась с парнем, он пригласил меня в парк аттракционов. Повел в тир. Я пошла с удовольствием, но молчала о том, что папа когда-то хотел сына. В итоге выиграла ему медведя. Мягкого, розового и с трогательным синим бантом. © 27sour10 / Twitter
-
Пришли в гости. Хозяева решили развлечь моего годовалого сына поющей и танцующей игрушкой. Спросили: «Не испугается ли?» — и включили. Он очень быстро подполз к этой орущей попсу овце и нокаутировал ее точным ударом в челюсть. Неудобно получилось, игрушка большая, дорогая, теперь не поет. © Подслушано / VK
- Решил сделать доброе дело — почистить соседнюю машину, пока моя греется. В это время мимо едут полицейские, останавливаются, выходят из машины и просят документы мои и на машину. Я достаю, протягиваю им. Старший говорит: «А на вторую?» Я отвечаю, что на вторую дома лежат, я их с собой не беру, когда на первой езжу. Они говорят, мол, ладно, мы подождем, сходите домой и принесите. Я отвечаю, что не хотелось бы, потому что до дома час езды. Тут старший говорит: «Так это не ваша, зачем вы ее чистите?» Объясняю ему ситуацию, в это время хозяин той машины открывает ее, садится, заводит и уезжает. А у нас с полицейскими немая сцена из «Ревизора». © Pathogene / Pikabu
-
Когда я учился в 1-м классе, к нам пришла хорошенькая новенькая. У нее были длинные волосы, черные глаза и самая замечательная улыбка в мире. Я написал на запотевшем окне имя своей богини, и это заметил мой одноклассник, я здорово перепугался и попробовал отпираться, но все было тщетно. В следующие несколько дней, только завидев меня, друзья начинали смеяться, а девчонка долгое время игнорировала. © Tarzan Zhao / Quora
- Иду по улице в сторону общаги и вижу, что девушка идет в ту же сторону и тянет огромную сумку. Как истинный джентльмен, предложил свою помощь, она согласилась. Я беру ее сумку и... не могу даже сдвинуть ее с места. Реально, попытался, и ничего не получилось. Я вроде в спортзал хожу, но тут чисто магия какая-то. Девушка начала ржать, мне стало неловко, и я убежал во дворы. © Палата № 6 / VK
У вас бывали курьезные случаи из серии «рука — лицо»? Получилось ли с собой совладать?