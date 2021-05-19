15+ историй, в конце которых обычно добавляют: «Неудобно получилось»

Однажды мы гуляли с подругой и ее парнем, и вдруг он объявляет: «Я здесь живу, заходите». Подруга явно была ошарашена, она ни разу не была у него дома и не встречалась с его семьей. Мы познакомились с его мамой, и тут она, совершенно игнорируя мою подругу, начала засыпать меня вопросами: сколько у меня братьев и сестер, чем занимается мой отец и так далее. Позже меня осенило, что у парня был еще старший брат, и его мама хотела, чтобы он женился первым, вот и начала обо мне расспрашивать. Подружка находилась буквально на грани слез, ведь это был один из самых важных моментов в ее жизни — первая встреча с родителями, где она должна была произвести достойное впечатление. © Unknown author / Quora